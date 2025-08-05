ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 5 Ağustos Salı ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte,5 Ağustos 2025 Salı ATV canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI (5 AĞUSTOS)

5 Ağustos 2025 Salı günü ATV'nin yayın akışı aşağıdaki gibidir:

00:20 & 20:00 – Güven Bana

02:30 – Bir Gece Masalı (Dizi)

05:20 – Ateş Kuşları (Dizi)

06:00 – Bir Küçük Gün Işığı (Dizi)

08:00 – Kahvaltı Haberleri ( Haber programı)

10:00 – Kader Oyunları (Dizi)

13:00 – Gün Ortası ( Haber programı)

14:00 – Sen Anlat Karadeniz (Dizi)

17:00 – Sağ Salim 2: Sil Baştan (Sinema)

19:00 – ATV Ana Haber (Haber bülteni)

23:20 – Aile Saadeti (Dizi)

ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

ATV'nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacaktır.

ATV Uydu Frekansını Manuel Olarak Güncelleme Adımları: