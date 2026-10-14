Esra Erol'un programında tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı

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Esra Erol'un programında yaşadıklarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Fatma, yeniden dikkatleri üzerine çekti. Annesinin tüm çağrılarına rağmen Ahmet'le birlikte yaşamayı tercih eden ve daha sonra baba evine dönmeyi kabul eden Fatma'nın son görüntüsü merak uyandırdı.

ANNESİNİN ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Esra Erol'da programına katılan anne Melahat Oruç, kızı Fatma'nın Ahmet isimli bir kişiyle yaşadığını belirterek eve dönmesi için yardım istemişti.

Annesinin çağrılarına rağmen Ahmet'i sevdiğini söyleyen Fatma, birlikte yaşamaya devam etmek istediğini açıklamıştı.

CANLI YAYINDA ÇARPICI İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Programda Fatma, Ahmet ve Ahmet'in annesinin yaşadığı evle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapılmıştı.

Fatma, Ahmet'in annesiyle birlikte kaldığını ve evdeki çocukların bakımına yardımcı olduğunu anlatmıştı. Daha sonra stüdyoya gelen Fatma, evin sorumluluğunu üstlendiğini de söylemişti.

Öte yandan Ahmet'le bağlantılı olduğu belirtilen Gülşah, canlı yayında ağır iddialarda bulunmuştu. Gülşah, Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını ve başka erkeklere para karşılığında gönderdiğini öne sürerek Esra Erol'dan yardım istemişti.

EVİNE DÖNMEYİ KABUL ETMİŞTİ

Programda yaşanan gelişmelerin ardından Fatma, annesinin yanına dönmeyi kabul etmişti. Uzun süre konuşulan olayın ardından Fatma'nın yeniden ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.