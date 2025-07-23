"Esra Erol Hikmet öldü mü?" sorusu, sosyal medya üzerinde yayılan bazı söylentilerle gündeme geldi. Özellikle "köy yolunda yürürken kalp krizi geçirdiği" iddiaları bazı haber sitelerinde yer aldı. Ancak bu iddiaların kaynağı güvenilir değil ve resmi bir açıklama bulunmuyor. Peki, Esra Erol, Hikmet öldü mü? Kübra'nın babası Hikmet Bey yaşıyor mu?

ESRA EROL, HİKMET ÖLDÜ MÜ?

Kübra'nın babası olarak programa katılan Hikmet Bey'in hayatını kaybettiğine dair haberler sosyal medyada dolaşsa da, bu iddialar resmî kaynaklarca doğrulanmadı.

KÜBRA'NIN BABASI HİKMET BEY YAŞIYOR MU?

Bazı medya kaynakları, Hikmet Bey'in halen hayatta olduğunu ve sosyal medyada dolaşan haberlerin asılsız olduğunu ifade ediyor. Bu noktada özellikle izleyicilerin resmî açıklamaları beklemesi ve sosyal medyadaki söylentilere itibar etmemesi önem taşıyor.