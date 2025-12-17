Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bir dönem Esra Erol'un programına katılarak eşi ve eltileriyle yaşadığı sorunlardan bahseden Yazgül Bayat, o dönemde "Tek suçum güzel olmak" sözleriyle büyük yankı uyandırmıştı.

Program sonrası kısa sürede fenomen haline gelen Yazgül, özel hayatıyla olduğu kadar tarzı ve görünümüyle de dikkat çekmeye başlamıştı.

Eşiyle boşanmasının ardından İstanbul'da kendine yeni bir hayat kuran Yazgül, son dönemde yaptırdığı estetik müdahalelerle sıkça gündeme geliyordu. Yazgül, değişimiyle hem hayranlarını hem de takipçilerini şaşırtıyor.

Son olarak yayımlanan bir videoyla Yazgül'ün son hali ortaya çıktı; siyah elbisesi ve dikkat çeken göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı.