Ahlaki çöküşün resmi! Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye'nin karşısına geçti
Esra Erol'un programında, eşini ve çocuğunu bırakarak İbrahim'le kaçan Zeynep'in hikayesi hem ekran başındakilere hem de stüdyodakilere "yok artık" dedirtti. Kısa sürede gündem olan olayla alakalı "Ahlakın çöktüğünün resmi" yorumları yapıldı.
- Evli ve 19 yaşında bir oğlu olan Zeynep, İbrahim isimli gençle kaçtı.
- İbrahim, Zeynep'ten ayrıldı.
- Zeynep, eşine dönmek istediğini söyledi.
Esra Erol'un canlı yayınında işlenen olay, izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı. Evli ve 19 yaşında bir oğlu olan olan Zeynep, İbrahim isimli gençle kaçtı. Ancak ailesinin bu ilişkiye karşı olması nedeniyle İbrahim, kocasını ve çocuğunu bırakarak kendisiyle kaçan Zeynep'ten ayrıldı.
TERK EDİLİNCE KOCASINA DÖNMEK İSTEDİ
Zeynep stüdyoda tek başına kalınca devreye giren eşi, "Sevseydi seni terk etmezdi. Gördün, bırakıp gitti" diyerek tepki gösterdi. Zeynep ise yaşananların ardından eşine dönmek istediğini söyledi.
Olay kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Kullanıcıların öne çıkan yorumları şöyle:
- Ne zaman bu hale geldik?
- Başka bir seviye artık bunlar.
- Çoluğunu çocuğunu düşünen TV izletmesin.
- Yazıklar olsun oraya çıkaranlara.