Haberler

Ahlaki çöküşün resmi! Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye'nin karşısına geçti

Ahlaki çöküşün resmi! Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye'nin karşısına geçti Haber Videosunu İzle
Ahlaki çöküşün resmi! Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye'nin karşısına geçti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esra Erol'un programında, eşini ve çocuğunu bırakarak İbrahim'le kaçan Zeynep'in hikayesi hem ekran başındakilere hem de stüdyodakilere "yok artık" dedirtti. Kısa sürede gündem olan olayla alakalı "Ahlakın çöktüğünün resmi" yorumları yapıldı.

  • Evli ve 19 yaşında bir oğlu olan Zeynep, İbrahim isimli gençle kaçtı.
  • İbrahim, Zeynep'ten ayrıldı.
  • Zeynep, eşine dönmek istediğini söyledi.

Esra Erol'un canlı yayınında işlenen olay, izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı. Evli ve 19 yaşında bir oğlu olan olan Zeynep, İbrahim isimli gençle kaçtı. Ancak ailesinin bu ilişkiye karşı olması nedeniyle İbrahim, kocasını ve çocuğunu bırakarak kendisiyle kaçan Zeynep'ten ayrıldı.

TERK EDİLİNCE KOCASINA DÖNMEK İSTEDİ

Zeynep stüdyoda tek başına kalınca devreye giren eşi, "Sevseydi seni terk etmezdi. Gördün, bırakıp gitti" diyerek tepki gösterdi. Zeynep ise yaşananların ardından eşine dönmek istediğini söyledi.

Olay kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kullanıcıların öne çıkan yorumları şöyle:

  • Ne zaman bu hale geldik?
  • Başka bir seviye artık bunlar.
  • Çoluğunu çocuğunu düşünen TV izletmesin.
  • Yazıklar olsun oraya çıkaranlara.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıHarun SİZER:

iki gavat bir orospu ekrana çıktı desenizya

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalex de souza:

Rtük göreve, kapatın şu rezil programları.

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

Kapatinca olaylar bitiyor, ar namus seref gerimi geliyor? ibretlik program bunlar, ders almasini bilene, sevgilisi aninda terk etti, kocasi pejo lugu kabul etti etmeseydi nereye gidecekti, cocuklara cevrede ne diyecekler? EVLILIK KURSLARI ACILMALI EVLENECEKLER EGITILMELI, DERS OLARAK BUNLAR GOSTERILIP SONUCLARI ANLATILMALI, evlilik ehliyeti verilmeli..

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Para için bir show mu gerçek mi

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEdi 67:

bu pislikleri cımbız ila çekip yayınlayın, şerefsizler!

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Emir:

ama saçı görünmüyor

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Rakam büyük oranda netleşti
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
title