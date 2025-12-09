Ahlaki çöküşün resmi! Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye'nin karşısına geçti

Esra Erol'un canlı yayınında işlenen olay, izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı. Evli ve 19 yaşında bir oğlu olan olan Zeynep, İbrahim isimli gençle kaçtı. Ancak ailesinin bu ilişkiye karşı olması nedeniyle İbrahim, kocasını ve çocuğunu bırakarak kendisiyle kaçan Zeynep'ten ayrıldı.

TERK EDİLİNCE KOCASINA DÖNMEK İSTEDİ

Zeynep stüdyoda tek başına kalınca devreye giren eşi, "Sevseydi seni terk etmezdi. Gördün, bırakıp gitti" diyerek tepki gösterdi. Zeynep ise yaşananların ardından eşine dönmek istediğini söyledi.

Olay kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kullanıcıların öne çıkan yorumları şöyle: