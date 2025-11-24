Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı
Esra Erol'un programıyla tanınan Cemile, öfkeli tavırları ve sık sık geçirdiği sinir krizleriyle kısa sürede büyük ilgi çekmişti. Bu sayede sosyal medyada da hızla fenomen olan Cemile, bir süredir sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ünlü fenomen son olarak katıldığı bir programda yeniden ortaya çıktı. Yeni görüntüsü ise izleyenleri şaşırttı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü bilinen Cemile'nin son görüntüleri, katıldığı yeni programla ortaya çıktı. Ünlü fenomen, Hayrettin'in sunduğu Kaos Show programına konuk oldu. Cemile'nin değişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Kullanıcılar, paylaşılan görüntüler üzerine "Cemile bayağı değişmiş", "Görmeyeli uzun zaman oldu", "Kilo almış" gibi yorumlarda bulundu.