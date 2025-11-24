Haberler

Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı
Esra Erol'un programıyla tanınan Cemile, öfkeli tavırları ve sık sık geçirdiği sinir krizleriyle kısa sürede büyük ilgi çekmişti. Bu sayede sosyal medyada da hızla fenomen olan Cemile, bir süredir sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ünlü fenomen son olarak katıldığı bir programda yeniden ortaya çıktı. Yeni görüntüsü ise izleyenleri şaşırttı.

  • Cemile, Esra Erol'un programında 2024 yılında eşi Ramazan ile yüzleşmiş ve boşanma kararı almıştı.
  • Cemile, Hayrettin'in sunduğu Kaos Show programına konuk olarak yeniden ortaya çıktı.
  • Cemile'nin son görüntüleri sosyal medyada değişimi üzerine yorumlara neden oldu.

Esra Erol'un programında öfkeli tavırlarıyla gündeme gelen ve kısa sürede sosyal medyada viral olan Cemile, yeniden ortaya çıktı. Eşi tarafından evden atıldığını öne sürerek 2024 yılında programa başvuran Cemile, o dönem eşi Ramazan ile canlı yayında yüzleşmiş ve süreç sonunda boşanma kararı almıştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü bilinen Cemile'nin son görüntüleri, katıldığı yeni programla ortaya çıktı. Ünlü fenomen, Hayrettin'in sunduğu Kaos Show programına konuk oldu. Cemile'nin değişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kullanıcılar, paylaşılan görüntüler üzerine "Cemile bayağı değişmiş", "Görmeyeli uzun zaman oldu", "Kilo almış" gibi yorumlarda bulundu.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

sadece başında eşarbı yok aw

