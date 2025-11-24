Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Esra Erol'un programında öfkeli tavırlarıyla gündeme gelen ve kısa sürede sosyal medyada viral olan Cemile, yeniden ortaya çıktı. Eşi tarafından evden atıldığını öne sürerek 2024 yılında programa başvuran Cemile, o dönem eşi Ramazan ile canlı yayında yüzleşmiş ve süreç sonunda boşanma kararı almıştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü bilinen Cemile'nin son görüntüleri, katıldığı yeni programla ortaya çıktı. Ünlü fenomen, Hayrettin'in sunduğu Kaos Show programına konuk oldu. Cemile'nin değişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kullanıcılar, paylaşılan görüntüler üzerine "Cemile bayağı değişmiş", "Görmeyeli uzun zaman oldu", "Kilo almış" gibi yorumlarda bulundu.