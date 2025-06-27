Esra Erol'da programı, her sezon boyunca toplumsal olayları gündeme getiriyor, aileleri buluşturuyor ve kayıpların bulunmasına yardımcı oluyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan programın ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor. Birçok kişi, Esra Erol yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusunun cevabını da araştırıyor. Peki, Esra Erol sezon finali mi yapıyor? Esra Erol yeni sezon ne zaman başlayacak?

ESRA EROL SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

28 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yapan program, bu yıl da benzer bir takvim izleyerek 27 Haziran 2025 Cuma günü sezon finali yapması öngörülüyor.

ESRA EROL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Esra Erol'da programının 2025-2026 yeni sezonunun, geçmiş yıllardaki yayın takvimine paralel olarak Eylül ayının ilk haftasında, büyük olasılıkla 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlaması bekleniyor. Program, yaz tatilinin ardından hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.