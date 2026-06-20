15 Haziran'dan beri kayıptı, yayına gelen kadının sözleri kocasını şoke etti

15 Haziran'da hiçbir iz bırakmadan evinden ayrılan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Didem’i bulmak için ailesi, çareyi Esra Erol’un kapısını çalmakta bulmuştu. Günlerdir süren titiz araştırmaların ardından genç kadına ulaşıldı ve Didem, canlı yayına katılarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"BAŞKA BİR ŞEHİRDE YENİ BİR HAYAT KURDUM"

Herkesin merakla beklediği Didem, yayına gelerek hayatta olduğunu ve kendi isteğiyle evden ayrıldığını açıkladı. Kaybolmadığını, aksine kendisine yeni bir yol çizdiğini belirten genç kadın, başka bir şehirde iş bulduğunu ve orada tek başına yeni bir yaşam kurmaya başladığını ifade etti.

"PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRÜYORDUM"

Evden kaçış nedenini açık yüreklilikle dile getiren Didem, evliliği boyunca kocasından yoğun şekilde psikolojik şiddet gördüğünü öne sürdü. Artık bu duruma dayanamadığı için çocuklarını ve eşini geride bırakmak zorunda kaldığını söyleyen genç kadın, eşiyle hiçbir şekilde muhatap olmak istemediğini belirtti.

CANLI YAYINDA ŞOK

Günlerdir endişe içinde eşinden gelecek iyi bir haberi bekleyen koca ise duyduğu sözler karşısında büyük bir yıkım ve şok yaşadı. İki çocuğun akıbetinin ne olacağı ve çiftin bundan sonraki süreçte boşanma yoluna gidip gitmeyeceği ise programın ilerleyen bölümlerinde netlik kazanacak.