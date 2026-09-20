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ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", son haftalarda yayın akışında yer almaması nedeniyle izleyicilerin odağı haline geldi. Esra Erol’un sunumuyla her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri izleyiciyle buluşan yarışmanın ekranlara gelmemesi, akıllara programın sona erip ermediği sorusunu getirdi. Peki, Var Mısın Yok Musun bitti mi, neden yok? Var Mısın Yok Musun yeni bölüm ne zaman, yayın günü ve kanal değişti mi? Detaylar...

VAR MISIN YOK MUSUN BİTTİ Mİ?

17 Eylül 2026 Perşembe günü "Var Mısın Yok Musun" yarışmasının yeni bölümü ekranlara gelmedi. Programın yayın saatinde "Güneşin Doğduğu Yer" adlı yeni dizi izleyiciyle buluştu. Televizyon dizilerinin yeni sezonlarının başlamasıyla birlikte kanal yönetimi tarafından programın yayın takviminde değişikliğe gidildi.

Mevcut yayın akışındaki değişikliklere rağmen, yarışmanın final yaptığına dair kanaldan veya yapım ekibinden yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

VAR MISIN YOK MUSUN NEDEN YOK?

Programın yayın günlerinde ekranda olmamasının temel nedeni, televizyon kanallarının yeni sezon yayın planlamalarıdır. Eylül ayı itibarıyla yeni yayın dönemine giren kanalda, dizi sezonlarının açılmasıyla birlikte ekran takvimi yeniden düzenlenmiştir.

17 Eylül Perşembe akşamı yarışma saatinde "Güneşin Doğduğu Yer" isimli yeni dizinin yayınlanması, yarışmanın yayın saatine ve gününe denk gelen bu yeni düzenlemenin doğrudan bir sonucudur.

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

"Var Mısın Yok Musun" programının yeni bölümünün tam olarak hangi tarihte yayınlanacağına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Bununla birlikte, ATV tarafından yarışmanın 38. bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yayınlanan 38. bölüm fragmanında herhangi bir yayın tarihi veya gün bilgisine yer verilmedi. Yayıncı kuruluş ATV’nin, programın yeni bölüm tarihini ve saatini ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurması beklenmektedir.

VAR MISIN YOK MUSUN YAYIN GÜNÜ VE KANAL DEĞİŞTİ Mİ?

Yarışmanın final yaptığına dair iddiaları boşa çıkaran en önemli gelişme, kanal tarafından 38. bölüm fragmanının paylaşılmış olmasıdır. Bu durum, programın tamamen yayından kaldırılmadığını göstermektedir.

Ancak yeni sezon dizilerinin ekran girmesi nedeniyle yarışmanın yayın günlerinde ve saatinde bir güncelleme yapılmıştır. Programın hangi günlerde yayınlanacağı veya kanal/saat değişikliği detaylarının resmi açıklama ile netleşmesi beklenmektedir.