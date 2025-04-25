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Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık

Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık
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Özel bir eğitim kurumunda KPSS dersleri verirken öğrencileri tarafından videosu paylaşılan Fidan hocanın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar öğretmenlik mesleğini küçük düşürdüğü gerekçesiyle meslektaşlarının tepkisini çekti.

Kpss için eğitim veren bir kurumda ders veren Fidan öğretmen, gerek ders anlatırken tercih ettiği kıyafetlerle gerekse yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

"BU KADINA BİRİLERİ DUR DESİN ARTIK"

Forumlarda günlerce konuşulan ve birçok haber sitesine haber olan Fidan hocanın yaptığı cesur paylaşımlar meslektaşlarının tepkisini çekmeye başladı. X'te öğretmenlere ait bazı sayfalar Fidan öğretmenin görüntülerini paylaşarak "Öğretmenlik mesleğini küçük düşürmeye çalışan bu kadına birileri dur desin artık" çağrısında bulundu.

Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık

Fidan hoca hakkında yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Sadece Fidan hoca değil... Takipci kasmak için öğrencilerini de kullanan ve yapmadığı soytarılık kalmayan meslektaşlarımız da gerekli uyarıyı almaları gerekiyor.
  • Bunun yüzünden öğretmen fantezisi gelişti ergenlik çağındaki erkeklerde...
  • Ben birkaç defa hesabı şikayet ettim ama dikkate alınmadı.
  • Karşıma çıkan görüntülerinden utanıyorum.
  • Mide bulandırıcı bu gerçekten...
  • Milli eğitime şikayet etmeniz çok mu zor?

"GÖRSEL CAZİBENİN ÖN PLANDA OLMASI..."

Öte yandan Fidan Hoca'nın KPSS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik paylaştığı ders videolarının içerik açısından değil; kıyafet seçimleri ve dikkat çekici sunum tarzıyla viral hale geldiğini ifade eden Eğitim Bilimleri Uzmanı Dr. Selin Yalçın, "Eğitimsel içeriğin ikinci plana düşmesi, bu durumun pedagojik açıdan sorgulanmasını gerektirir. Görsel cazibenin ön planda olması, özellikle sınav stresiyle mücadele eden genç bireyler için odak kaybı yaratma riski taşır" dedi.

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşımlar;

Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık

Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık

Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık

Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık

Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık

Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık

Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (24)

Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Bu kadın mesleğini değiştirse daha iyi olacak

Yorum Beğen336
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıSERKAN ÇELİK:

yahu bırakın çocukların gözü gönlü açılsın devamke

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme206
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bunun derdi başka..

Yorum Beğen180
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıTuran Şahin:

sanal medyanın uydurma resimleri,amaç, böyle resimler koyarak,ülkede şeriata özlem duyulmasını ve şeriatı düzenininin reklamı yapmakdır,bu resimler uydurmadır,

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme108
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Haber YorumlarıHainKOXPER :

fidan hocamızın rahatlamaya ihtiyacı var

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarımurat özkan:

Fidan Değil Tomruk Olmuş Bu Daş Daş Daş İlik İlik İlik Yes Yes Yes

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıA. Erol:

pavyon

Yorum Beğen63
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Haber YorumlarıArda Baki:

artık ifşası gelmeliydi

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Haber Yorumlarıerdogan şimşek:

Bizim zamanımızda niye yoktu bunlar..

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

bunu sağlam bi zikmeli

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