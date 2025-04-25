Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık

Kpss için eğitim veren bir kurumda ders veren Fidan öğretmen, gerek ders anlatırken tercih ettiği kıyafetlerle gerekse yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

"BU KADINA BİRİLERİ DUR DESİN ARTIK"

Forumlarda günlerce konuşulan ve birçok haber sitesine haber olan Fidan hocanın yaptığı cesur paylaşımlar meslektaşlarının tepkisini çekmeye başladı. X'te öğretmenlere ait bazı sayfalar Fidan öğretmenin görüntülerini paylaşarak "Öğretmenlik mesleğini küçük düşürmeye çalışan bu kadına birileri dur desin artık" çağrısında bulundu.

Fidan hoca hakkında yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Sadece Fidan hoca değil... Takipci kasmak için öğrencilerini de kullanan ve yapmadığı soytarılık kalmayan meslektaşlarımız da gerekli uyarıyı almaları gerekiyor.

Bunun yüzünden öğretmen fantezisi gelişti ergenlik çağındaki erkeklerde...

Ben birkaç defa hesabı şikayet ettim ama dikkate alınmadı.

Karşıma çıkan görüntülerinden utanıyorum.

Mide bulandırıcı bu gerçekten...

Milli eğitime şikayet etmeniz çok mu zor?

"GÖRSEL CAZİBENİN ÖN PLANDA OLMASI..."

Öte yandan Fidan Hoca'nın KPSS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik paylaştığı ders videolarının içerik açısından değil; kıyafet seçimleri ve dikkat çekici sunum tarzıyla viral hale geldiğini ifade eden Eğitim Bilimleri Uzmanı Dr. Selin Yalçın, "Eğitimsel içeriğin ikinci plana düşmesi, bu durumun pedagojik açıdan sorgulanmasını gerektirir. Görsel cazibenin ön planda olması, özellikle sınav stresiyle mücadele eden genç bireyler için odak kaybı yaratma riski taşır" dedi.

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşımlar;