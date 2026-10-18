Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. Maç sonunda iki takım teknik direktörleri arasında tansiyon arttı. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak'ın karşılıklı olarak birbirlerine bir şeyler söylediği görülürken, ikiliyi teknik heyetleri ayırdı. Rakip takım teknik heyetine saldırmaya çalışan Orhan Ak'a emniyet güçleri karşı koyarken, maçın hakemi genç hocaya kırmızı kart gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında ağırladığı Gaziantep Fk'yi 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Ancak karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha içi adeta karıştı.

İKİ HOCA ARASINDA GERİLİM

Mücadelenin sona ermesiyle birlikte iki takımın teknik direktörleri arasında tansiyon bir anda yükseldi. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak'ın sözlü atışması kısa sürede gerginliğe dönüştü. İki genç teknik adamın birbirlerine sert ifadeler kullandığı anlarda, araya giren teknik heyetler olayın büyümesini engellemeye çalıştı.

ORHAN AK'A KIRMIZI KART

Gerginliğin tırmanması üzerine rakip takım teknik heyetine doğru hamle yapmaya çalışan Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak’a saha içindeki emniyet güçleri müdahale ederek engel oldu. Yaşanan arbedenin ardından maçın hakemi, Orhan Ak’a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Messi'nin ismi, Peru'da keşfedilen bir bitkiye verildi

Bu bitkiye verilen ismi asla tahmin edemezsiniz
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı

Korkulan oluyor! Sokakta yanan ateş diğer ülkelere yayılmaya başladı
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı

Selin ortasında yürekleri ısıtan görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo

Emekli maaşlarında yeni hesap! İşte 3 farklı zam senaryosu
Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada

Böylesi görülmedi! Rahibin feci sonu kamerada
AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama

Cenazede Erdoğan'la bir aradaydı! AK Parti iddialarına yanıt verdi
Koronavirüse yakalandı, hayatı kabusa döndü! 5 yıldır yemek yiyemiyor

Koronavirüs geçirdi, 5 yıldır bitmeyen bir kabusu yaşıyor
Bakan Bayraktar'dan doğal gaza zam sorusuna yanıt

Kışın vatandaşları en çok ilgilendiren soruya yanıt verdi
Paris’te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki simge heykele sarı yelek giydirdiler

Ülke diken üstünde: Göstericiler simge heykele de sarı yelek giydirdi
Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek