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Fransa'da göstericiler berber dükkanını bile yağmaladı

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Fransa'da göstericiler berber dükkanını bile yağmaladı Haber Videosunu İzle
Fransa'da göstericiler berber dükkanını bile yağmaladı
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Fransa'daki protestolar iyice çığırından çıktı. Göstericiler önlerine çıkan her dükkanı yağmaladı. O dükkanlardan birisi de bir berber oldu. Göstericilerin hedefi olan berber dükkanı yerle bir edildi. Camlar indirildi, dükkanda sağlam hiçbir şey kalmadı.

Fransa’da günlerdir süren protestolarda tansiyon düşmek bilmiyor. Gösterilerin kontrolden çıkmasıyla birlikte sokaklar adeta savaş alanına dönerken, şiddet eylemleri mahalle esnafını da vurdu. Göstericilerin hedefi haline gelen bir berber dükkanı tamamen yağmalanarak kullanılamaz hale getirildi.

CAMLARI İNDİRİP EŞYALARI KIRDILAR

Dükkanın camlarını kırıp içeri giren kalabalık, etraftaki eşyaları tahrip etti ve dükkanda sağlam hiçbir şey bırakmadı. Yaşanan vandallık sonrası ekmek kapısı yerle bir olan esnaf büyük mağduriyet yaşarken, bölgedeki güvenlik endişesi her geçen saat daha da artıyor.

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Kaynak: Haberler.com
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