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Yüzüne estetik yaptırdı ama boşa

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Yüzüne estetik yaptırdı ama boşa
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İran'da yüzüne estetik operasyonu yaptıran bir kadının ameliyattan sonraki hali dikkat çekti. Görüntülerde, kadının yüzünde neredeyse hiçbir değişiklik olmadığı görüldü.

İran'da geçirdiği estetik operasyon sonrası görüntülerini paylaşan bir kadının son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu.

YÜZÜ NEREDEYSE HİÇ DEĞİŞMEDİ

Yüzüne cerrahi müdahaleler yaptırdığı öğrenilen kadının, ameliyat sonrasındaki görüntülerinde neredeyse hiçbir değişime uğramamış olması görenleri şaşırttı.

Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcıları arasında yorumlara neden oldu. Çekilen ağrıya ve harcanan bütçeye rağmen yüz hatlarında en ufak bir fark bile sezilmeyen kadın için birçok kişi "

Kaynak: Haberler.com
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