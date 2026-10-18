İzmir'de restoranda müşteriyle bıçaklı kavga! İşletme sahibi Cavit Pekşen hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, restoranda çıkan bıçaklı kavgada işletme sahibi Cavit Pekşen (42) hayatını kaybetti, müşteri T.T. (40) yaralandı.

RESTORANDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, gece saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Cavit Pekşen ile müşteri T.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada Pekşen ve T.T. yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekşen, hayatını kaybetti. Yaralı T.T.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı