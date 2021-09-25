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Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde paylaşımlarıyla andı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde paylaşımlarıyla andı

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl nisan ayında kaybettiği 9 yaşındaki oğlu Pars'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla andı. Peş peşe oğluyla ilgili paylaşımlar yapan Şallı, "Eşsiz kokun hep hücrelerimde benimle hep" notunu yazdı.

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki küçük oğlu Pars, geçtiğimiz sene nisan ayında uzun süredir mücadele ettiği lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Ebru Şallı, oğlunun doğum gününde duygusal paylaşımlar yaptı.

Oğlunun acısıyla sarsılan ve zor günler geçiren Ebru Şallı, Pars'ın doğum günü için Instagram hesabından art arda paylaşımlar yaptı. Oğlunun doğduğu günden büyüdüğü dönemlere kadar birçok fotoğrafını paylaşan Şallı, "Ben bu melekle 9 yıl yaşadım" notunu yazdı.

Daha sonra oğlunun bir fotoğrafını daha paylaşan ünlü isim şu ifadeleri kullandı: "Seni tarifsiz seviyorum ponçiğim. İyi ki doğdun meleğim benim. Doğum günün kutlu olsun iyi ki seni doğurmuşum. Bana yaşattığın her şey için mesajların ve işaretlerin için sana teşekkür ederim. Eşsiz kokun hep hücrelerimde benimle hep, her an meleğim. Tüm Türkiye şahit oldu, melekler de yaşar."

Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde paylaşımlarıyla andı

Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde paylaşımlarıyla andı

Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde paylaşımlarıyla andı

Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde paylaşımlarıyla andı

Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde paylaşımlarıyla andı

Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde paylaşımlarıyla andı

Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde paylaşımlarıyla andı

Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde paylaşımlarıyla andı

Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde paylaşımlarıyla andı

Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde paylaşımlarıyla andı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde paylaşımlarıyla andı - Haberler Magazin
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