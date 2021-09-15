Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu

Ece Seçkin koronavirüs salgını nedeniyle ertelediği düğününü bugün yaptı. 4 yıldır birlikte olduğu pilot sevgilisi Çağrı Terlemez'le bugün dünyaevine girenEce Seçkin, dikkatleri üzerinde çekti.

İDDİALI TERCİH ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan 30 yaşındaki şarkıcı, bugün yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi gördü. Düğün öncesi paylaştığı gelinlik sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça iddialı bulundu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERECEK

Düğünde birden fazla gelinlik giyen Seçkin, bu gelinlikleri de daha sonra ihtiyaç sahiplerine verecek.

İşte Ece Seçkin'in iddialı gelinliği;

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