Son Dakika: Fransa'daki protestolarda bir kişi hayatını kaybetti, gözaltı sayısı bine çıktı

Son dakika: Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolarda bir kişi, yağma sırasında çatıdan düşerek yaşamını yitirdi. Birçok kente yayılan olayları bastırmak için yoğun uğraşlar sarf eden İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvayların çalışmaması kararı alırken Cumhurbaşkanı Macron ise daha fazla polisin sokaklara çıkarılacağını söyledi. Ülkede şimdiye kadar bin kişi gözaltına alındı.

17 yaşındaki bir kişinin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestolarda Fransa kaos hakim. Yağmalamaların ve araç yakmalarının da sık yaşandığı ülkedeki olaylar sırasında bir kişi, yağma sırasında çatıdan düşerek yaşamını yitirdi.

PROTESTOLARDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'da geçtiğimiz günlerde dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki gencin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan olaylar dinmek bilmiyor. Kaosun hakim olduğu Fransa'da güvenlik güçleri protestoları bastırmak için yoğun çaba sarf ederken, hükümet OHAL dahil pek çok önlemi masada tutuyor. Pek çok şehirde şiddetli çatışmalar yaşanırken son gelen haber durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Protestolarda bir kişi yağma sırasında çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

GÖZALTI SAYISI BİNE YÜKSELDİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

SAAT 21.00'DAN SONRA OTOBÜS TRAMVAYLAR ÇALIŞMAYACAK

Protestolar Fransa'nın pek çok kentine ve hatta Belçika'ya sıçrarken İçişleri Bakanlığı da olayları yatıştırmak için yoğun çaba sarf ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvay seferleri durdurulacak.

"DAHA FAZLA POLİSİ SOKAĞA İNDİRECEĞİZ"

Dünyaca ünlü mağazaları yağmalayan, meclisi ve ATM'leri ateşe veren göstericilerden 875'i gözaltına alınırken, tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARINIZI SOKAKLARDAN ÇEKİN"

Gencin öldürülmesinin suistimal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Macron, reşit olmayanların ailelerine seslenerek "Çocuklarınızı sokaklardan çekin" dedi. Macron ayrıca, ülkede sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını istedi.

BAŞBAKAN BORNE DA ULUSAL BASINA KONUŞTU

Öte yandan Evry-Courcouronnes kentinde ulusal basına konuşan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da "Az sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte ülkedeki olaylar bağlamında alınacak önlemleri görüşmek için toplantı yapacağız" diye konuştu. Borne, öncelliklerinin ulusal beraberliği sağlamak olduğunu, bunun da düzenin yeniden tesis edilmesinden geçtiğini belirtti.

PROTESTOLAR SONRASI OHAL SİNYALİ

Bir gazetecinin "OHAL ilan edilmesine gerek olup olmadığı" sorusu üzerine Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte bugün yapacakları toplantıda tüm ihtimallerin masada olacağını aktardı. Borne, gece olaylarda görevli güvenlik güçlerine ek imkanlar verildiğini anımsatarak, Macron'la bu gece için alınabilecek ek önlemleri, yasal olanakları ve olaylara nasıl müdahale edileceğini görüşeceklerini ifade etti.

CLAMART VE 3 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Protestolarda şu ana kadar 200'e yakın kişi gözaltına alınırken, hükümet bir karar daha aldı. Çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Clamart kentine ek olarak, Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple ve Compiegne kentlerinde de gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

40 BİN JANDARMA VE POLİS GÖREVLİ

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün yaptığı açıklamada, olayları önlemek üzere 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 40 bin jandarma ve polisin görevlendirildiğini bildirmişti. Olayın yaşandığı Nanterre'de ana caddede çok sayıda araç yakılırken, göstericiler binaların duvarlarına "Nael için intikam" yazdı.

MECLİS BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Paris'in merkezindeki bazı ünlü mağazaların yağmalandığı, dükkanların ve restoranların camlarının kırıldığı, ATM'lere zarar verildiği görüldü. Paris'in güneyindeki Clichy-sous-Bois'de göstericiler ilçe meclisi binasının girişini ateşe verdi. Güneydeki Marsilya şehrinde bir kütüphanenin yağmalandığı, polisin yollara barikat kurmak isteyen 150 kişilik grubu biber gazıyla müdahale ederek dağıttığı bildirildi.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YAĞMALANDI

Protestolar Strazburg'a da sıçradı. Fransız basınındaki haberlere göre, Strazburg'da dünyaca ünlü bir teknoloji mağazası ile 2 ünlü giyim mağazası yağmalandı. Kentte 11 kişi gözaltına alındı. Strazburg'da kent merkezinde yerel saat ile 19.00'dan yarın sabah saat 04.00'e kadar gösteri düzenlemek yasaklandı. Paris'e yakın Rosny-sous-Bois ve Creteil kentlerinde 2 alışveriş merkezi yağmalandı.