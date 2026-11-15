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İki aile resmen savaştı! 1'i ağır 11 kişi yaralandı

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İki aile resmen savaştı! 1'i ağır 11 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
İki aile resmen savaştı! 1'i ağır 11 kişi yaralandı
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Ankara’nın Mamak ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Ortalığın karıştığı olayda 1’i ağır 11 kişi yaralanırken, yaralıların iki aileden olduğu öğrenildi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki aileden toplam 11 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TARTIŞMA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Mamak ilçesindeki Yatık Musluk Caddesi’nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İKİ AİLEDEN 11 KİŞİ YARALANDI

Kavgada bir aileden İ.H.A., K.A., E.A., A.İ.A., Ö.U.E. ve C.G., diğer aileden ise Y.E., O.K., M.E.K., D.O.K. ve S.K. yaralandı.

Toplam 11 kişinin yaralandığı olayda, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kavganın çıkış nedeni ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin başka ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Avci:

balanın çocukları mı..

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