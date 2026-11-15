Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var

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Başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde kamuya açık alanlarda ve özel mülklerde uzun süredir terk edilmiş durumda bulunan hurda araçların kaldırılması için harekete geçildi. Çevre kirliliğine neden olan ve güvenlik açısından risk taşıyan araçların bulundukları yerlerden kaldırılarak geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine valilikler, ilgili kurumlara gönderilen yazılarla hurda araçların kaldırılmasına yönelik işlemlerin hızlandırılmasını istedi.

GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYORLAR

Sokaklarda, boş arazilerde ve ortak kullanım alanlarında uzun süredir bekletilen hurda araçların yalnızca görüntü ve çevre kirliliğine yol açmadığı, aynı zamanda ciddi güvenlik riskleri oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu araçların yangın tehlikesi taşıması, uyuşturucu kullanımı için elverişli alanlara dönüşebilmesi ve patlayıcı düzeneklerin gizlenmesinde kullanılabilme ihtimali, denetimlerin artırılmasının gerekçeleri arasında gösterildi.

POLİS VE ZABITA DENETİMLERİ ARTIRACAK

Valilikler tarafından ilgili birimlere gönderilen yazılarda, terk edilmiş ve kullanılamaz durumdaki araçların tespit edilerek bulundukları alanlardan kaldırılması istendi.

Bu kapsamda kolluk kuvvetleri ile zabıta ekiplerinin koordineli çalışması ve denetimlerin sıklaştırılması kararlaştırıldı. Kaldırılan hurda araçların geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor.

SOKAĞA BIRAKANLARA 9 BİN 441 LİRA CEZA

Hurda araçlara yönelik denetimlerle birlikte cezai yaptırımlar da uygulanacak. Kullanılamaz durumdaki araçlarını veya bu araçlara ait parçaları sokaklara bıraktığı tespit edilen kişilere 9 bin 441 lira idari para cezası kesileceği bildirildi.

Uygulamayla hem kentlerdeki çevre kirliliğinin önlenmesi hem de terk edilmiş araçların oluşturduğu güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com