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Rehine takasında 2. gün! Hamas, 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında anlaşmasında, Hamas elinde bulunan 13 İsrailli rehineyi daha serbest bıraktı. Buna karşılık İsrail'in ise 42 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor. Öte yandan önceki gün Hamas tarafından 13 İsrailli rehine, İsrail tarafından da 39 Filistinli serbest bırakılmıştı. 4 günlük ateşkes sürecinde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerinde bulunan 150 Filistinlinin bırakılması planlanıyor.