Papa 14. Leo Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik ayini yönetti

Papa 14. Leo Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik ayini yönetti
Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde, İstanbul'daki Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik kutsal ayine katıldı. Bizzat Papa Leo'nun yönettiği ayinde kardinaller ve Katolik, Ortodoks ve Ermeni Kilisesi'nden rahipler de hazır bulundu. Papa, ayinde yaptığı konuşmada Noel'in önemine vurgu yaparak Hristiyanların birliği, toplumsal dayanışma ve barış mesajı verdi.

  • Papa 14. Leo, İstanbul'daki Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı bir ayin yönetti.
  • Ayine Katolik, Ortodoks ve Ermeni Kilisesi'nden rahipler katıldı ve ayin yaklaşık 2 saat sürdü.
  • Papa Leo, ayinde Noel öncesi dört haftalık Advent döneminin başladığını ve Hristiyan birliğini vurguladı.

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında bulunduğu İstanbul'daki Volkswagen Arena'da düzenlenen ayinde Hıristiyan topluluklar ve davetlilere hitapta bulundu.

4 BİN KİŞİ KATILDI, AYİNİ BİZZAT PAPA YÖNETTİ

Ayin yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleşirken, Katolik, Ortodoks ve Ermeni Kilisesi'nden rahipler de hazır bulundu. Ayini Papa Leo yönetti, yanında kardinaller yer aldı ve dualar okundu. Ayrıca ilahi dinletileri gerçekleştirilen ayin, yaklaşık 2 saat sürdü. Ayin, Hristiyanlar tarafından Noel döneminde büyük önem taşıyor.

Papa Leo, ayinde yaptığı konuşmada İsa Mesih'in doğumunu hatırlatarak, Hristiyanların birliği ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Konuşmasında, Aziz Yuhanna Chrysostomos ve Aziz Pavlus'un öğretilerinden örnekler vererek, iman ve sevgiyle yaşamanın gerekliliğine dikkat çekti.

"NOEL ÖNCESİ DÖRT HAFTAYI (ADVENT) BAŞLATIYORUZ"

Papa Leo, konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Yeni bir Noel'de Tanrı'nın oğlu İsa'nın gizemini deneyimlemeye hazırlanmak için bir sezon olan Noel öncesi dört haftayı (advent) başlatıyoruz; İsa, Baba ile özde bir, yaratılmamış ve maddi dilde olduğunu 1700 yıl önce İznik Konsili'nde toplanan babaların resmi olarak ilan ettiği şekilde. Bu bağlamda, bugünkü ayinin birinci okumaları, peygamber Yeşaya kitabının en güzel bölümlerinden birinden gelir; burada tüm halklara Tanrı'nın dağına, ışık ve barışın yeri olan bir yere davet yankılanır.

Burada kendi iman tanıklığımızın gücünü yenilemeye davet buluyoruz. Bu kilisenin büyük bir rehberi olan Aziz Yuhanna Chrysostomos, kutsallığın dayanıklılığını, birçok mucizeden daha anlamlı bir işaret olarak konuşmuştur.

"BARIŞIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ BİR DÜNYA HAYAL EDİN"

Barışın hüküm sürdüğü bir dünya hayal edin. Onlar kılıçlarını sabana, mızraklarını budama kancalarına çevirecekler. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, artık savaşmayı öğrenmeyecekler. Bugün bizim için bu çağrının ne kadar acil olduğunu, barışa olan ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu bir düşünün. Bunu daha iyi anlamak için, bu yolculuğun logosuna bakalım; burada seçilen imgelerden biri de bize Boğaziçi'ni aşan ve iki kıtayı, Asya ve Avrupa'yı birleştiren ünlü büyük bir viyadüğü hatırlatıyor.

"BOĞAZ ÜZERİNDEKİ ÜÇLÜ KÖPRÜ YAPISI, BİRLİĞİN İNŞA EDİLMESİNDE ORTAK ÇABALARIMIZIN ÖNEMİNİ HATIRLATIYOR"

Zaman içinde iki başka geçiş daha eklenmiş ve artık iki kıta arasında üç bağlantı noktası var. Bunlar etkileyici ve görkemli görünse de ortaya çıktıkları muazzam yapıya kıyasla ne kadar küçük ve kırılgan olduklarını gösteriyor. Boğaz üzerindeki üçlü köprü yapısı, birliğin inşa edilmesinde ortak çabalarımızın önemini hatırlatıyor: Topluluk içindeki ilişkilerimizde, diğer Hristiyan mezheplerinden üyelerle ekümenik ilişkilerde ve kardeşlerimizle karşılaşmalarımızda. Bu üç bağı gözetmek, güçlendirmek ve mümkün olan her şekilde genişletmek hepimizin görevi.

"BU ÜLKEDE DÖRT FARKLI LİTÜRJİK GELENEĞİ KAPSAR: LATİN, ERMENİ, KELDANİ VE SÜRYANİ"

Bizim çağrımızın bir parçası, 'Dağın üzerine kurulmuş bir şehir' olmaktır. Az önce bahsettiğim ilk birlik bağı, bu kilise içindeki birliktir. Bu ülkede dört farklı litürjik geleneği kapsar: Latin, Ermeni, Keldani ve Süryani. Her biri kendi manevi, tarihsel ve kilise zenginliğini sunar. Bu farklılıkların paylaşılması, Mesih'in gelininin yüzünün en güzel özelliklerinden birini, yani katoliklik ve birliği açıkça gösterir. Bizleri sunu etrafında birleştiren birlik, Tanrı'dan bir armağandır; öylesine güçlü ve yenilmezdir ki, O'nun lütfunun eseridir. Ancak, zaman içinde bu birliğin gerçekleşmesi bizim çabalarımıza emanet edilmiştir.

Bu nedenle, Boğaz'daki köprüler gibi, birlik de bakım, özen ve süreklilik ister; böylece temelleri sağlam kalsın ve zaman ile zorluklar tarafından sarsılmasın. Gözlerimizi vaat edilen dağa, yani varış noktamız ve annemiz olan göksel Kudüs'ün imgesine çevirelim. Öyleyse, bizi birbirimize bağlayan bağları beslemek ve güçlendirmek için elimizden gelen her çabayı gösterelim, böylece birbirimizi zenginleştirebilelim.

"İMAN YALNIZCA KATOLİK KİLİSESİ'Nİ DEĞİL, DİĞER HRİSTİYAN KİLİSELERİNE MENSUP TÜM KARDEŞLERİMİZİ DE BİR ARAYA GETİRİR"

İsa'nın evrensel ve sonsuz sevgisinin dünyasına hazır olalım. Litürjinin önerdiği ikinci birlik noktası ise hümanizmdir. Bunun, diğer Hristiyan mezheplerinden temsilcilerin varlığıyla da doğrulandığını ve onlara içten selamlarımı sunduğumu belirtmek isterim. Gerçekten de İsa Kurtarıcımız'a olan aynı iman yalnızca Katolik Kilisesi içindekileri değil, diğer Hristiyan kiliselerine mensup tüm kardeşlerimizi de bir araya getirir. Bunu dün dua toplantımızda yaşadık. Bu, uzun süredir birlikte yürüdüğümüz bir yol. XXIII. Yuhanna da bu topraklarla derin bir sevgi bağı ile bağlantılıydı.

Bu nedenle, Papa Yuhanna'nın sözleriyle, İsa Mesih'in göksel Baba'dan dilemiş olduğu, büyük ve kutsal birlik gizeminin, onun tutkulu duaları ve kurbanının arifesinde gerçekleşmesini dilerken, bugün birliğe "evet" cevabımızı yeniliyoruz. 'Öyle ki hepsi bir olsun.' Azizler kimlerdir? Tanrı Sözü'nün bizi çağırdığı üçüncü birlik bağı, Hristiyan olmayan toplulukların üyeleriyle olan bağdır. Dünya, dini nedenlerle yerinden edilmiş, mazur gösterilen savaşlar ve zulümlerle doludur."

Umut Halavart
Haberler.com / Dünya
