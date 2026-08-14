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Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla darbedildi. Olayın yankıları sürerken konuyla ilgili dikkat çeken bir yorum da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Edirne’de bir evde yaşanan ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darbedilmesiyle sonuçlanan olay, CHP Genel Merkezi’ni harekete geçirdi. Evdeki şüphelilerin, kavganın Yazgan’ın bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve "birlikte olmak istediğini" söylemesi üzerine çıktığını öne sürmesi ve olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert bir çıkış geldi. 

"ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ"

Gazeteci Olgun Kızıltepe'nin haberine göre; basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerden son derece rahatsız olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandala ilişkin tavrını net bir dille ortaya koydu. Parti içindeki duruşa vurgu yapan Kılıçdaroğlu "Ortaya çıkan görüntüler kabul edilemez ve izlerken aşırı rahatsız oldum. Değişim ve arınma derken tam olarak bu yozlaşmaya karşı durmayı kast ediyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi’nin lekesiz tarihine gölge düşüren hiç kimsenin bu çatı altında yeri yoktur, olamaz" ifadelerini kullandı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLİYOR 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yazgan'ın partiden ihracı için sürecin başlatıldığını duyurdu. Sarı, paylaşımında "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan

3 KİŞİ GÖZALTINDA 

Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı evde bulunan ve kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, kavganın Yazgan'ın evdeki bir kadına yönelik cinsel içerikli ifadeleri üzerine çıktığını iddia etti.

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINDA

Öte yandan, darp anına ilişkin cep telefonu görüntülerinin soruşturma dosyasına girdiği ve dijital materyallerin incelemesine devam edildiği öğrenildi. Emniyette ifade vermeyen CHP’li Yazgan’ın ise Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilerek ifadesinin alınacağı bildirildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEmrah Cınar:

bide şaşırt be chp

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAMATÖR ANALİST:

akp iyi tuzak kurmuş

yanıt0
yanıt3
Haber Yorumlarıali tartan:

Birazdan cumaya gider ordan çıkınca yeni partisine geçer

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıAli Akıncı:

Doğru olanı söylemiş ve yapmış

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBir SeS SeS:

her şey çorap söküğü gibi gelmeye başladı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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