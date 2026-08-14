3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü töreninde saflara katılan belediye başkanlarının rozetlerini bizzat taktı. 5'i CHP'den olmak üzere Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'den istifa eden toplam 7 belediye başkanı, düzenlenen törenle AK Parti'ye geçti. Muhalefet cephesinden gerçekleşen bu toplu katılım, yerel siyasette ve Ankara kulislerinde geniş yankı uyandırdı.
Ak Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen görkemli program, siyasette dikkat çeken katılımlara sahne oldu. Farklı siyasi partilerden seçildikten sonra istifa eden belediye başkanları için rozet takma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan isimlerin rozetlerini bizzat takarak AK Parti saflarına geçişlerini resmileştirdi.
AĞIRLIK CHP'Lİ BAŞKANLAR
Törende muhalefet partilerinden ayrılan birçok belediye başkanı yer aldı. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan isimler şunlar oldu:
Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı : Yakup Odabaşı
Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı: Selim Çırpanoğlu
Kütahya Domaniç Belediye Başkanı : Engin Uysal
Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı: Türker Başoğlu
Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı: Saim Zileli
YENİDEN REFAH VE DEM PARTİ'DEN DE KATILIM
Katılımlar yalnızca CHP ile sınırlı kalmadı. Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ile DEM Parti'den istifa eden Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır da AK Parti saflarına geçen isimler arasında yer aldı.
Yerel siyasette büyük yankı uyandıran bu transferler, partinin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.