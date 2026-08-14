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Galatasaray tribünlerinden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı

Galatasaray tribünlerinden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tezahüratı Haber Videosunu İzle
Galatasaray tribünlerinden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tezahüratı
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçı olan Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasının başında sarı-kırmızılı tribünlerden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı yükseldi.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçı olan Galatasaray- Çorum FK karşılaşmasının başında sarı-kırmızılı tribünlerden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı yükseldi.

MAÇIN BAŞINDA TRİBÜNLERDEN TEZAHÜRAT

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, Galatasaray ile Arca Çorum FK arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayla başladı. Karşılaşmanın başında Galatasaray taraftarları hep birlikte "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratında bulundu. Tribünlerden yükselen tezahürat, sezonun açılış karşılaşmasının ilk dakikalarında dikkat çeken anlardan biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Tam bir kel alaka durumu…M.K.’nın maç ile ne ilgisi var..

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