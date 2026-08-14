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Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi Haber Videosunu İzle
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
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İstanbul Maltepe’de boşanma sürecindeki bir kadın, eşinin kendisine ait özel görüntüleri yakın çevresine yaydığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Yaşadığı çaresizliği gözyaşları içinde anlatan talihsiz kadın, "Namusumla, şerefimle oynadı. Başımda babam yok, sahip çıkacak kimsem yok" diyerek Sedat Peker'den yardım istedi.

İstanbul Maltepe'de evlilik birliği çatırdayan ve boşanma aşamasına gelen bir çiftin arasında yaşananlar skandala dönüştü. İddiaya göre, boşanmak istediği eşi tarafından sistemli bir şekilde tehdit edilen genç kadın, bir de şantaj ve mahremiyet ihlaliyle karşı karşıya kaldı.

SEDAT PEKER'E SESLENDİ 

Eşinin kendisine ait özel ve mahrem fotoğrafları çevresindeki insanlara gönderdiğini ve sürekli ölüm tehditleri aldığını belirten kadın, yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlattı. Çaresiz kaldığını ve can güvenliğinin bulunmadığını vurgulayan kadın, Sedat Peker'e seslenerek yardım çağrısında bulundu. 

"BENİM NAMUSUMLA, ŞEREFİMLE OYNADI"

Çektiği videoda "Benim açık saçık resimlerimi paylaştı" diyen kadın, "Benim namusumla, şerefimle oynadı. Hiçbir şey yapamıyorum. Başımda babam da yok, sahip çıkacak kimsem de yok. Sizden yardım istiyorum. Bu insan dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor ve kimse bir şey yapmıyor" ifadelerine yer verdi. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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