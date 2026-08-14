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Belçika'da Tadilatta Duvarda 9 Milyon Avroluk Altın Bulundu

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Belçika'nın Dendermonde kentinde bir binanın tadilatı sırasında duvara gizlenmiş sandıkta yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın külçe ve sikke bulundu. Polis altınlara el koyarken, savcılık hazinenin kime ait olduğunu ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini araştırıyor.

Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın bulundu.

Belçika basınındaki haberlere göre, Flaman Bölgesi'nde yer alan Dendermonde'de sosyal yardım kuruluşu CAW'a ait eski binada tadilat yapan işçiler, bodrum katındaki duvarı sökerken içine gizlenmiş bir sandık buldu.

İnşaat şirketi de Brand çalışanlarının açtığı sandıkta, çok sayıda altın külçe ve sikke bulundu. Daha sonra bina sahibi CAW ve kolluk kuvvetleri bilgilendirildi.

Olayın polise bildirilmesi üzerine el konulan altınlar güvenli bir yere götürüldü.

Doğu Flandre Savcılığı da altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Yaklaşık 9 milyon avro değerindeki hazinenin nihai sahibinin kim olacağı henüz belirlenemedi.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye altın aramak isteyen çok sayıda kişi geldi.

Kaynak: AA
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