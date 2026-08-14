Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde 'AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.

EMİNE ERDOĞAN İLE BİRLİKTE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Erdoğan'ın alana gelişinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Acar'ın konuşmasının ardından Erdoğan'ın siyasi hayatından kesitlerin yer aldığı kısa film gösterildi. Programda, dron gösterisi gerçekleştirildi.

"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN"

Özel gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı. Erdoğan, "Bugün çok özel, tarihi bir gün. 25’inci yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak, çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Muhabbetimiz, dostluğumuz ebedi olsun, ebedi kalsın. Gönül coğrafyamızda kalbi bizimle atan tüm dostları selamlıyorum. Bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli'ye partim ve tüm arkadaşlarım adına selam gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"AK Parti, bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Yapamazlar dediler, yaptık, hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin, milletin özgüvenini yükselttik.

Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de topladığımız kaynakları da yine milletimiz için, ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık."

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