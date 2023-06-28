Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı kılındı
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İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'da bayram namazı yaklaşık 100 bin kişiyle kılındı. Binlerce Filistinli ve yabancı Müslüman, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın etti. Namazın ardından bayramlaşan Filistinliler, birbirlerine şeker, helva ve tatlı ikramında bulundu. Gençler de bayram namazını kılmak için aileleriyle Aksa'ya gelen çocuklara hediyeler dağıttı.
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti.
Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'da bayram namazı yaklaşık 100 bin kişiyle kılındı.
Binlerce Filistinli ve yabancı Müslüman, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Namazın ardından bayramlaşan Filistinliler, birbirlerine şeker, helva ve tatlı ikramında bulundu.
Gençler de bayram namazını kılmak için aileleriyle Aksa'ya gelen çocuklara hediyeler dağıttı.