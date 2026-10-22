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Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi

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Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
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Milli yıldızımız Arda Güler, Leipzig maçında Mbappe’nin vuruşunu kale çizgisinde tamamlayarak attığı golün ardından takım arkadaşına esprili bir mesaj gönderdi. Arda’nın “Golünü çaldığım için özür dilerim” paylaşımına Fransız yıldız, “Küçük kardeşim” yanıtını verdi.

  • Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Leipzig'i 4-1 mağlup etti.
  • İlk 11'de başlayan Arda Güler, 52. dakikada takımının ikinci golünü atarak Mbappe'nin vuruşunda kale çizgisinde topa dokundu ve 78. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
  • Mbappe, Arda Güler için "O benim kardeşim, bizim için çok önemli bir oyuncu" dedi ve golünü ona verebileceğini söyledi.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında Leipzig’i 4-1 mağlup ederek üçte üç yaptı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, 52. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Mbappe’nin vuruşunda ağlara doğru giden topa kale çizgisinde dokunan milli futbolcu, 78. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı.

“GOLÜ MBAPPE’NİN ELİNDEN ÇALDIM”

Maçın ardından Real Madrid TV’ye konuşan Arda, gol pozisyonunu esprili bir dille değerlendirdi. Milli yıldız, “Golü Mbappe’nin elinden ‘çaldım’ diyebilirim ama zaten başka bir gol daha atacağını biliyordum. O yüzden sorun değil” ifadelerini kullandı.

“GOLÜNÜ ÇALDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM”

Arda Güler, maç sonrasında sosyal medya hesabından da takım arkadaşına seslendi. Gülen yüz emojisiyle birlikte “Golünü çaldığım için özür dilerim” mesajını paylaşan Arda’ya Mbappe, kalp emojisi eşliğinde “Küçük kardeşim” karşılığını verdi. Karşılıklı paylaşımları aktaran haber

MBAPPE’DEN ARDA’YA ÖVGÜ

Fransız golcü, pozisyonla ilgili açıklamasında Arda’nın takım için önemine de dikkat çekti. Mbappe, “O benim kardeşim. Onu seviyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu sezon çok iyi oynuyor. Eğer mevzu Arda ise golümü ona verebilirim, sorun yok. Ona daha da fazla asist sağlamak da isterim. Çünkü o bana çok asist yaptı” dedi.

“BARCELONA MAÇINA HAZIRIZ”

Takımının performansından memnun olduğunu belirten Arda, Real Madrid’in her maçı kazanmak zorunda olduğunu söyledi. Milli futbolcu, Barcelona karşılaşması için ise “Büyük bir maç, üst düzey bir karşılaşma olacak; kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hazırız” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haberler.com
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