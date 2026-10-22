Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi

Arda Güler, maç sonrasında sosyal medya hesabından da takım arkadaşına seslendi. Gülen yüz emojisiyle birlikte “Golünü çaldığım için özür dilerim” mesajını paylaşan Arda’ya Mbappe, kalp emojisi eşliğinde “Küçük kardeşim” karşılığını verdi. Karşılıklı paylaşımları aktaran haber

MBAPPE’DEN ARDA’YA ÖVGÜ

Fransız golcü, pozisyonla ilgili açıklamasında Arda’nın takım için önemine de dikkat çekti. Mbappe, “O benim kardeşim. Onu seviyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu sezon çok iyi oynuyor. Eğer mevzu Arda ise golümü ona verebilirim, sorun yok. Ona daha da fazla asist sağlamak da isterim. Çünkü o bana çok asist yaptı” dedi.