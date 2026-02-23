Haberler

Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor Haber Videosunu İzle
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika'da ülkenin en büyük kartelinin lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından başlayan çatışmalarda sokaklar yangın yerine döndü. Evler, araçlar ateşe verilirken, gelen görüntüler ülkedeki durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

  • Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri El Mencho ve 6 kartel üyesi askeri operasyonda öldürüldü.
  • Kartel üyeleri, El Mencho'nun ölümünün ardından ülkenin çeşitli eyaletlerinde sokakları, evleri ve araçları ateşe verdi.
  • ABD, El Mencho'nun etkisiz hale getirildiği operasyona istihbarat desteği sağladı.

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından ülke yangın yerine döndü. Ülkenin dört bir yanında kartel üyeleri sokakları yakıp geçti, güvenlik güçlerine saldırılar düzenlendi.

ARAÇLARI, EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Meksika'daki durumun ciddiyetini ülkeden gelen son görüntülerde açıkça görüldü. Görüntülerde, sokakların, evlerin ve araçların tamamen ateşe verdiği, dört bir yandan dumanların yükseldiği görüldü.

Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

EL MENCHO DIŞINDA 6 KARTEL ÜYESİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Meksika hükümetinden, ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın ölümüyle sonuçlanan operasyonla ilgili resmi açıklama geldi. Meksika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, El Mencho'nun yakalanması amacıyla Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde bir askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, "Operasyon sırasında saldırıya uğrayan askeri güçler, kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla saldırıya karşılık vermiştir" denildi.

Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

Çıkan çatışma sonucunda "CJNG" adlı suç örgütünün 4 üyesinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Ağır yaralanan 3 kartel üyesi ise, hava yoluyla Mexico City'ye nakledilirken hayatlarını kaybetmiştir. Bu grup arasında El Mencho da bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

2 kartel üyesinin ise sağ olarak yakalandığı belirtilerek, "Aralarında hava araçlarını düşürebilecek ve zırhlı araçları yok edebilecek kapasitede roketatarların da bulunduğu çeşitli silahlar ve zırhlı araçlar ele geçirilmiştir" denildi. Operasyon sırasında yaralanan 3 güvenlik gücü personelinin de tıbbi müdahale için Mexico City'deki sağlık tesislerine nakledildiği aktarıldı.

"ABD İSTİHBARAT DESTEĞİ SAĞLADI"

Meksika Savunma Bakanlığı, El Mencho'nun etkisiz hale getirildiği operasyona ABD'nin de destek verdiğini belirterek, "Operasyonun icrasında, merkezi askeri istihbarat bilgilerine ek olarak, ABD ile ikili koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde o ülke makamlarından sağlanan tamamlayıcı bilgilerden de yararlanılmıştır" açıklamasında bulundu. Jalisco eyaletinde güvenliği sağlamak için bölgeye ek askeri unsurların sevk edildiği belirtilerek, "Bu eylemler, Meksika Savunma Bakanlığı'nın ülkenin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermektedir" denildi.

Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

"ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE FAALİYETLER NORMAL SEYRİNDE"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun ardından tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içinde olduklarını vurguladı. Meksika hükümetinin güvenlik durumu ile ilgili güncel gelişmeleri sürekli olarak paylaştığının altını çizen Sheinbaum, "Ülkenin büyük bölümünde faaliyetler normal seyrinde devam ediyor" dedi.

ÇOK SAYIDA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Fox News'ün haberine göre, çıkan şiddet olaylarının ardından Kanada merkezli Air Canada hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, Puerto Vallarta'daki faaliyetlerinin geçici askıya alındığı belirtildi.

Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

ABD merkezli United Airlines, Southwest Airlines ve American Airlines hava yolu şirketleri başta Puerto Vallarta olmak üzere Guadalajara ve Mazatlan gibi kentlerdeki 22 Şubat uçuşlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu. Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Kritik toplantı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Savcı dehşetinin ardından adliyede yaşanan kaos kamerada
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler

İstanbul'da işlenen film gibi cinayetin sebebi ortaya çıktı
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
'Babam üniversite okuduğumu sanıyor' diyen genç kızdan pes dedirten sözler

Babası da "Kızım üniversite okuyor" diye seviniyordur
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri

6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında

Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku

G.Saray'ın yenilgisi sonrası WhatsApp grubunda büyük coşku
Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi

Gençlerin bisiklet şovu ölümle bitti! Kendi sonuna böyle gitti
24 yıllık kariyerinde bir ilk olabilir! Abdullah Avcı'nın aldığı teklifler açıklandı

Abdullah Avcı'nın aldığı tüm teklifler duyuruldu
86 yaşındaki çiftçiden teknoloji devlerine ders: 15 milyon dolarlık teklifi reddetti

Milyonlarca doları elinin tersiyle itti, toprağını korudu
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına saatler kala iki sakatlık

Maça saatler kala iki sakatlık
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma

Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caniden kan donduran savunma
Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

Elleri kelepçeli cepleri boş! Bir de elebaşlarından darbe yediler
Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

Tat kaçıran sakatlık! G.Saray derbisinde oynama ihtimali çok zor
Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti

117 gün önce seçildiler, ancak bugün hükümet kurabildiler
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Dava gittikçe karışıyor! Sanık şoförden Rıza Akpolat hakkında zehir zemberek sözler

Sanık şoförden zehir zemberek sözler: Eski eşinin nafakasını bile...
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak

100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden 'İBB dosyasıyla birleşsin' talebi

CHP kurultay davasında ara karar! Kritik İBB dosyası hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

Elleri kelepçeli cepleri boş! Bir de elebaşlarından darbe yediler
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma

Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caniden kan donduran savunma
Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

Elleri kelepçeli cepleri boş! Bir de elebaşlarından darbe yediler
Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

Tat kaçıran sakatlık! G.Saray derbisinde oynama ihtimali çok zor
Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti

117 gün önce seçildiler, ancak bugün hükümet kurabildiler