Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan Dünya Kupası açılış maçında sahadaki mücadele kadar tribünlerde yaşananlar da ilgi gördü. Karşılaşmayı takip eden Meksikalı bir taraftarın kullandığı sıra dışı düzenek, çevresindekilerin dikkatini çekti.

TELEFONUNU BARDAĞA DÖNÜŞTÜRDÜ

Taraftarın telefonuna bağladığı özel aparat sayesinde içeceğini içtiği görüldü. Telefonundan uzanan hortum sistemiyle içeceğini tüketen taraftar, çevresindeki futbolseverlerin de ilgisini çekti.

İZLEYENLERİ ŞAŞIRTTI

Tribünde kaydedilen görüntüler kısa sürede yayılırken, taraftarın pratik çözümü izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Dünya Kupası'nın ilk gününde sahadaki futbol kadar tribünlerde yaşanan renkli anlar da konuşulmaya devam etti.