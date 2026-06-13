Ankara'daki bir lisede, sınava dakikalar kala öğrenciler okul bahçesine alınmayınca gerginlik yaşandı
Ankara'da bir lisede LGS sınavına dakikalar kala birçok öğrenci okul bahçesine alınmadı. Okul müdürü yanlış anlaşılma olduğunu belirterek öğrencileri içeri aldı.
Ankara'da bir lisede Liseye Geçiş Sistemi'ne (LGS) dakikalar kala birçok öğrenciyi okulun bahçesine almadılar. Okul müdürü bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek öğrencileri içeri aldı.
Olay, Ankara'da bulunan bir lisede meydana geldi. Sınava dakikalar kala birçok öğrenciyi okula almayan okul yönetime veliler tarafından tepki gösterildi. Okul müdürü ise olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, bütün öğrencileri içeri aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı