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16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı

16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
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Manisa'da 2010 yılında çöp konteyneri yanında ölü bulunan bebeğe ilişkin faili meçhul dosya, 16 yıl sonra yeniden açılarak aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sağlık Bakanlığı'nın topuk kanı verileri üzerinden yapılan çapraz sorgulamalar sayesinde şüpheli anne ile kardeşi hakkında "altsoyu kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2010 yılında Manisa'da yaşanan ve yıllardır faili meçhul olarak kalan bebek ölümü dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayın üzerindeki sis perdesinin kaldırıldığını belirtti.

DOSYANIN KIRILMA NOKTASI TOPUK KANI VERİLERİ OLDU

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı'nın topuk kanı verileri üzerinden bu ay yapılan çapraz sorgulamalar soruşturmada kritik rol oynadı. Nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanlarıyla desteklenen incelemeler sonucunda, bebeğin ölümüne ilişkin yeni bulgular elde edildi.

ŞÜPHELİ ANNE VE TEYZE HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yürütülen soruşturmada, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı değerlendirilen şüpheli ile olaya iştirak ettiği öne sürülen kardeşi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında "altsoyu kasten öldürme" suçlaması kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Akın Gürlek açıklamasında, olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı savcılarına ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, faili meçhul dosyaların kararlılıkla takip edilmeye devam edeceğini vurguladı.

16 YILLIK DOSYA YENİDEN AÇILDI

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın öncelikli olarak ele aldığı dosyalardan biri olan olayda, yıllar sonra elde edilen veriler sayesinde soruşturma yeniden canlandırıldı. Kurumlar arası koordinasyonla yürütülen çalışmalar sonucunda 16 yıldır çözülemeyen dosyada önemli bir aşamaya gelindi.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
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