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Ankara'da silahlı tehditte bulunan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Ankara'da silahlı tehditte bulunan polis memuru görevden uzaklaştırıldı
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Ankara Etimesgut'ta trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışmada bir kişi kalabalık gruba tabanca çekerek tehdit etti. Polis memuru olduğu anlaşılan şüpheli görevden uzaklaştırıldı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada taraflardan birinin kalabalık gruba tabanca çekerek tehdit ettiği anlar kamerayla görüntülendi. Polis memuru olduğu anlaşılan kişi, görevden uzaklaştırıldı.

Olay, gece saatlerinde Süvari Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İki araç sürücüsü arasında çıkan trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Aracından tabanca ve sopa alan sürücü, diğer araçtaki kişilerin üzerine yürüdü. Yaşanan arbede cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, elinde tabanca olan kişinin, 'Polisim ben zaten' dediği duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silahla tehditte bulunan kişi ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "13 Haziran 2026 tarihinde Etimesgut ilçesinde meydana gelen ve bir polis memurunun da taraf olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İlgili personel görevden uzaklaştırılmış olup, konu tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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