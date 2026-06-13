Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürerken gözler yönetimin yapacağı kritik toplantıya çevrildi. Sarı-lacivertlilerde en güçlü aday olarak gösterilen Aykut Kocaman için kısa süre içinde karar verilmesi bekleniyor.
- Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, teknik direktör konusunu görüşmek üzere pazartesi günü toplantı yapacak.
- Aykut Kocaman, teknik direktörlük için en güçlü aday olarak öne çıkıyor.
- Aziz Yıldırım, yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktör kararını kamuoyuna açıklayacak.
Fenerbahçe'de başkanlık görevine resmen başlayan Aziz Yıldırım ve yönetimi, teknik direktör konusunu netleştirmek için kritik bir toplantıya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli camiada merakla beklenen zirvenin pazartesi günü gerçekleştirileceği öğrenildi.
AYKUT KOCAMAN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR
Teknik direktörlük koltuğu için birçok isim gündeme gelirken, Aykut Kocaman'ın en güçlü aday konumunda olduğu belirtiliyor. Seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ın deneyimli teknik adamla görüşerek anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
SON KARARI AZİZ YILDIRIM VERECEK
Yönetim kurulu toplantısında teknik direktör konusu masaya yatırılacak. Aziz Yıldırım'ın, kurmaylarıyla yapacağı değerlendirmelerin ardından son kararını vererek kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA
Fenerbahçe taraftarı teknik direktör konusundaki belirsizliğin sona ermesini beklerken, gözler yönetimden gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Aykut Kocaman'ın göreve getirilip getirilmeyeceğinin kısa süre içinde netlik kazanacağı ifade ediliyor.