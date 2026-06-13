İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden "mutabakat yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde olabilir" açıklaması
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin, anlaşmanın yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Görüşmelerin savaşı sona erdirmeye odaklandığını ve nükleer meselenin bu aşamada ele alınmadığını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin, "Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez." dedi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bekayi, Hemedan eyaletinde ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.
Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptı hakkındaki açıklamasında, "Devam eden İslamabad mutabakatı görüşmeleri, savaşı sona erdirmeye odaklanıyor ve bu aşamada nükleer meselenin görüşülmemesine karar verildi." ifadelerini kullandı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 24 saat içinde nihayet erdirilmesini beklediklerini söylediği ABD ile İran arasındaki mutabakatın imzalanmasına ilişkin ise Bekayi, şunları aktardı:
"Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez."
Bekayi, ABD tarafının süreç hakkında herhangi bir yorum yapmaktan çekinmesi nedeniyle, temkinli olmaları gerektiğini söyledi.