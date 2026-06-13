AP'nin 'yaptırım' iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor

Slovenyalı Avrupa Parlamentosu Üyesi (AP) Vladimir Prebilic, son günlerde Türkiye'deki yargı süreçlerine yönelik eleştirel tavrıyla gündeme geliyor. Ancak Prebilic’in seslendirdiği yüksek perdeden ahlaki söylemler, kendi geçmişindeki "esnetilen kurallar" ve skandal dolu siyasi siciliyle tezat oluşturuyor.

SEÇİM KAMPANYASI "SAYIŞTAY" DENETİMİNDEN GEÇEMEDİ

"Yolsuzluk karşıtı" bir figür olarak sahneye çıkan Prebilic, 2023 yılındaki adaylık kampanyasında, Slovenya Sayıştayı tarafından incelemeye alınan tek aday oldu.

Raporda tespit edilen usulsüzlükler oldukça dikkat çekiciydi:

Yasadışı bağışlar: Slovenya yasalarına göre yasak olmasına rağmen özel bir şirketten nakit bağış kabul ettiği belgelendi.

Usulsüz harcamalar: Kampanya dönemi dışında yapılan lüks restoran faturaları ve PR hizmetleri, Sayıştay tarafından usulsüz olarak raporlandı.

Küçümseme tavrı: Prebilic tüm bu tespitleri "bir restoran faturası yüzünden" diyerek küçümsemeyi tercih etti.

BELEDİYE BAŞKANI PREBİLİC’İN LÜKS ARAÇ TUTKUSU

Belediye başkanı olduğu dönemde hizmet araçları için belirlenen 30 bin Avro sınırını, 65 bin Avroluk lüks bir limuzin satın alarak iki katından fazla aşan Prebilic, bunu "elektrikli olduğu için tasarruf sağlayacak" kılıfıyla savundu. Ancak kendisinden sonra gelen belediye başkanı, aracın maliyetli olması nedeniyle yarı fiyatına satıldığını açıkladı.

ENDÜSTRİYEL KAZADA İHMALİN İTİRAFI: HER ŞEY KİTABINA UYGUN DEĞİLDİ

Prebilic'in belediye başkanlığı döneminde, Slovenya’nın yakın tarihindeki en ölümcül endüstriyel kazalarından biri yaşandı. 2022 yılında Kocevje'deki Melamin Fabrikası'nda meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, denetim sorumluluğu bizzat kendisine ait olan Prebilic, yaşanan trajediye dair "Her şey kitabına uygun değildi" ifadesini kullanarak sorumluluğu üzerinden atma eğilimi göstermişti.

BRÜKSEL’DEN MAAŞLI EKİPLE SLOVENYA'DA SEÇİM KAMPANYASI YÜRÜTTÜ

Mart 2026'da gerçekleşen Slovenya genel seçimlerinde, kendi kurduğu Prerod partisiyle parlamentoya girmeyi hedefleyen Prebilic, hem Avrupa Parlamentosu’ndan maaş alıp hem de ulusal seçim kampanyası yürüterek büyük tepki topladı.

Bu süreçte en büyük tartışma ise Brüksel'deki parlamenter danışmanlarının, aynı zamanda kendi siyasi partisi için çalışmalarıydı. Avrupa Parlamentosu’nun danışmanların ulusal kampanyalarda kullanılmasını yasaklamasına rağmen, danışmanlarının hem AP hem de partisi için aynı e-posta adreslerini kullandıkları ortaya çıktı.

İTİBARINI TÜRKİYE KARŞITLIĞI ÜZERİNDEN YENİDEN Mİ İNŞA EDİYOR?

Mart 2026 seçimlerinde partisi yüzde 3 barajında kalarak parlamentoya girmeyi başaramayan Prebilic'in, ülkesindeki popülaritesini kaybetmesi ve "Sloven kamuoyunda itibar erezyonuna uğramış olması dikkat çekiyor.

Siyasi kariyerinde yaşadığı bu çalkantılı süreç ve şeffaflık iddialarına rağmen gündeme gelen "ek gelir beyan etmeme" gibi iddialar, Prebilic’in Türkiye’ye yönelik çıkışlarının siyasi bir strateji mi, yoksa itibarını yeniden inşa etme çabası mı olduğu sorusunu akıllara getiriyor.

VLADIMIR PREBILIC KİMDİR?

Vladimir Prebilic, Slovenyalı politikacı, Avrupa Parlamentosu üyesi ve Prerod isimli siyasi partinin başkanı olarak görev yapıyor. 2010 yılında bağımsız aday olarak Kocevje Belediye Başkanı seçilmiş, 2024 yılına kadar bu görevini tekrar seçilerek sürdürdü.

2024 yılında Yeşiller grubundan aday gösterilerek Avrupa Parlamentosuna seçilmiş ve 2025 yılında Prerod isimli partiyi kurarak başına geçmişti.

Kaynak: Haberler.com