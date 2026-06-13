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Yer: Konya! Kamera görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

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Konya’da bir tosun, sahibinin traktörünü çalıştırarak kaza yapmasına neden oldu. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Kamera görüntüsü olmasa kimse inanmaz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Konya’da sahibinin park ettiği traktörün yanına yaklaşan tosun, gövdesini araca sürterek kaşınmaya çalıştı. Tam bu sırada tosunun ağırlığı ve hamlesiyle vitesi boşta ya da viteste olan traktörün kontak mekanizması bir şekilde tetiklendi ve araç aniden çalışarak ileri doğru fırladı. Traktörün aniden motorunun kükremesi ve hareket etmesiyle neye uğradığını şaşıran tosun korkuyla kaçarken, sürücüsüz traktör karşısındaki barakaya çarparak durabildi. 

YAPILAN YORUMLAR BOMBA 

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından video kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, olayın absürtlüğüne dikkat çekerek görüntünün altına, "Kamera kaydı olmasa buna hayatta kimse inanmazdı", "Sigorta şirketine bunu görüntüsüz açıklayamazdılar" şeklinde yüzlerce esprili yorum yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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