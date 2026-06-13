ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile uzun süredir yürütülen diplomatik temaslarda mutabakata varıldığını belirterek, anlaşmanın yarın imzalanmasının planlandığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, şunları söyledi:

"Barack Hussein Obama’nın İran’la yaptığı anlaşma olan JCPOA, İran’ın altı yıl önce sahip olacağı ve çoktan kullanmış olacağı bir nükleer silaha giden kolay, güzel ve pürüzsüz bir yoldu. Benim İran’la yaptığım anlaşma ise bunun tam tersidir: NÜKLEER SİLAHA KARŞI BİR DUVAR!

Aslında artık onlar bir nükleer silah istemiyorlar ve satın alma, geliştirme ya da başka herhangi bir yöntemle de böyle bir silaha sahip olmayacaklar.

Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı herkese açılacak.

İran’la ilişkimiz, önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha farklı ve daha iyi bir noktada. Obama’nın onlara yaptığı, aralarında nakit olarak teslim edilen 1,7 milyar doların da bulunduğu yüz milyarlarca dolarlık ödemelerin aksine, bu anlaşmada hiçbir para el değiştirmeyecek.

Uygun zamanda, her şey sakinleştiğinde, güzel B-2 bombardıman uçaklarımız ve onların parlak pilotları sayesinde güçlü granit dağların derinliklerine gömülmüş olan nükleer kalıntıları (“nuclear dust”) çıkarmak için harekete geçeceğiz ve bunları ister İran’da ister Amerika Birleşik Devletleri’nde olsun, seyreltip yok edeceğiz.

İran’la ve tüm Orta Doğu’yla uzun yıllar boyunca birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Umarım bu süreç hızlı, kolay ve sorunsuz şekilde sonuçlanır.

Eğer sonuçlanmazsa, elimizde nihai alternatif mevcut; umarım bir daha asla kullanmak zorunda kalmayız!"