Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını pazartesi günü hizmete açacak

Ankara, ulaştırma altyapısında tarihi günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapsamlı bir modernizasyon ve dönüşüm sürecinden geçen Ankara Havalimanı’nın, ‘ANK’ koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vereceğini müjdeledi. Sadece askeri bir meydan olmaktan çıkarılan havalimanı; geniş gövdeli uçakların inebileceği, dünya liderlerinin ağırlanacağı küresel bir havacılık merkezine dönüştürüldü.

PROJE REKOR SÜREDE, YALNIZCA 8 AYDA TAMAMLANDI

Ankara Havalimanı’ndaki dönüşüm hamlesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütüldü. Yüksek koordinasyon ve yoğun bir çalışma temposuyla yürütülen dev proje, rekor sayılabilecek bir zaman diliminde, sadece 8 ayda tamamlandı. Bakan Uraloğlu, modernizasyondan bağlantı yollarına kadar her detayın düşünülerek başkente yakışır, yüksek standartlı bir tesisin hizmete sunulduğunu belirtti.

44 UÇAĞIN EŞ ZAMANLI PARK EDEBİLECEĞİ KAPASİTEYE ULAŞILDI

Modernizasyon çalışmaları kapsamında havalimanının teknik kapasitesi en üst seviyeye çıkarıldı. Mevcut olan 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist, yapılan genişletme çalışmalarıyla 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe ulaştırıldı. Bu hamle sayesinde geniş gövdeli uçakların alana emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabilmesinin önü açıldı. Pist başlarına 15 bin metrekarelik iki adet dönüş cebi inşa edilirken, toplam apron alanı 160 bin metrekareye çıkarılarak yaklaşık 44 uçağın aynı anda park edebileceği bir kapasite sağlandı.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN

Proje kapsamında havalimanındaki mevcut taksi yolları baştan aşağı yenilenirken, bunlara ek olarak yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi. Pist güvenliğini maksimuma çıkarmak adına Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) oluşturuldu. Tesisin pist ve taksi yollarındaki aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası havacılık standartlarına uygun hale getirildi; tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısı yenilendi. Ayrıca, 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip yeni bir Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otopark hizmete hazır hale getirilirken tüm operasyonel birimler tek bir dijital ağ altında entegre edildi.