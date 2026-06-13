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24 yıllık hasret bitiyor! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz

24 yıllık hasret bitiyor! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
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A Milli Takım, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'ndaki ilk maçına yarın saat 07.00'de Avustralya karşısında çıkacak. Büyük heyecanla beklenen maçta Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmezken, gözler Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun performansında olacak. İşte muhtemel 11'ler...

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak.
  • Türkiye, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılıyor.
  • Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle Avustralya maçında forma giyemeyecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşılaşacak. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 07.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası atmosferine çıkmanın heyecanını yaşayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Irvine, Velupillay, Toure.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu.

KENAN YILDIZ ŞOKU

A Milli Takım'da tedavisi devam eden Kenan Yıldız'ın Avustralya karşısında forma giymesi beklenmiyor. Genç futbolcu son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken daha sonra bireysel program uyguladı.

GÖZLER ARDA VE HAKAN'DA

Milli takımın hücumdaki en önemli kozları Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın özellikle Arda'nın yaratıcılığı ve Hakan'ın liderliğine büyük önem verdiği belirtiliyor.

24 YIL SONRA YENİDEN

2002 Dünya Kupası'nda elde edilen tarihi üçüncülüğün ardından uzun süre turnuvaya katılamayan Türkiye, yeniden futbolun en büyük organizasyonunda boy gösterecek.

Ay-yıldızlılar, Avustralya karşısında alacağı galibiyetle hem Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapmak hem de gruptaki avantajı ele geçirmek istiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

3-0 alırık.

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