Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu

2025 yılının eylül ayında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer olan milli stoperin adı yeniden Süper Lig ekipleriyle anılmaya başladı.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Son günlerde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu için Al Hilal'e teklif yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Al Hilal'de sınırlı süre bulan Yusuf Akçiçek'in ayrılığına Suudi Arabistan temsilcisinin sıcak baktığı öne sürülmüştü.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Takvim'in haberine göre son Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 20 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer listesine ekledi. Haberde, sarı-kırmızılı yönetimin teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği transfer için Al Hilal ile temaslara başladığı iddia edildi.

HEDEF HEM SAVUNMA HEM KONTENJAN

Galatasaray'ın Yusuf Akçiçek transferiyle savunma hattını yerli bir oyuncuyla güçlendirmeyi planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi kadro planlamasında altyapı ve yerli oyuncu kontenjanı açısından da avantaj sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

GÖZLER AL HİLAL'İN KARARINDA

Yusuf Akçiçek'in geleceğiyle ilgili son kararı Al Hilal'in vereceği belirtilirken, transferde önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.