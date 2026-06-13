Haberler

Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi

Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın ilk rakibi Avustralya'dan gelen açıklamalar tansiyonu yükseltti. Avustralyalı isimlerin Türkiye üzerindeki baskıya vurgu yapan sözlerine İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken cevaplar geldi.

  • Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, Türkiye'nin favori gösterildiğini ve bunun aksini kanıtlamak istediklerini söyledi.
  • Avustralyalı Milos Degenek, Türk oyuncuların Dünya Kupası tecrübesi olmadığını ve 2002'den beri katılamadıkları için baskı altında olduklarını belirtti.
  • Milli futbolcular İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu, Avustralya'nın açıklamalarına yanıt vererek takımlarının gücüne ve odaklanmışlığına vurgu yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile karşılaşacak Avustralya'da teknik direktör Tony Popovic ve savunma oyuncusu Milos Degenek'in açıklamaları dikkat çekti.

Popovic, futbol kamuoyunun favori olarak Türkiye'yi gösterdiğini belirterek, "Ülkemiz dışında neredeyse kimse bize şans vermiyor. Birçok kişi Türkiye'nin kazanacağını düşünüyor. Biz de sahada bunun aksini göstermek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE BASKI VAR"

Avustralyalı futbolcu Milos Degenek ise Dünya Kupası tecrübesine vurgu yaptı. Degenek, "Türk oyuncuların hiçbiri daha önce Dünya Kupası tecrübesi yaşamadı. Bizde bunu yaşayan 9 oyuncu var. Ayrıca üzerlerinde büyük bir baskı var çünkü 2002'den beri Dünya Kupası'na katılamadılar." dedi.

İSMAİL YÜKSEK: BUNLAR BANA KOMİK GELİYOR

Avustralya cephesinden gelen açıklamalara ilk yanıt İsmail Yüksek'ten geldi. Milli futbolcu, "Avustralya tarafından yapılan açıklamaları gördük. Sanırım bizi baskı altına almaya çalışıyorlar ama bunlar bana oldukça komik geliyor. Türkiye'deki baskı ortamını bilmedikleri çok açık. Bu tür açıklamalar bizi etkilemez." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU: ONLAR ÖYLE DÜŞÜNSÜN

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise takımın tamamen maça odaklandığını söyledi. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda yer almanın heyecanını yaşadıklarını belirten tecrübeli futbolcu, herkesin maça hazır olduğunu vurguladı. Avustralya'nın "daha deneyimliyiz" sözlerine de değinen Çalhanoğlu, "Onlar öyle düşünsün. Kendi gücümüzü biliyoruz. Sahada bunu göstermek istiyoruz." dedi.

GÖZLER SAHAYA ÇEVRİLDİ

Karşılıklı açıklamalarla başlayan söz düellosunun ardından gözler artık sahaya çevrildi. A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'yı mağlup ederek hem turnuvaya galibiyetle başlamayı hem de rakibine sahada yanıt vermeyi hedefliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Özgür Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı?

Açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı?
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

Gece yarısı yaşanan deprem sonrası kritik uyarı: Korkarım parçalanacak
16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı

16 yıllık korkunç sır çözüldü: Katil anne ve teyze!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Çağatay Ulusoy'a soğuk duş: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı

Çağatay'a büyük şok: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrenciler okul bahçesine alınmadı

Sınava dakikalar kala kriz! Öğrenciler içeri alınmadı
Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

İddia da görüntüler de vahim! Polislerin orada ne işi var
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek