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Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu

Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
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ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX'te 2015 yılında işe başlayan Meksikalı kaynakçı Juan Hernandez, o dönem kendisine prim olarak verilen 10 bin dolarlık şirket hisselerinin, dev halka arzın ardından 1 milyon 46 bin dolara ulaşmasıyla bir gecede milyoner oldu.

  • Meksikalı göçmen Juan Hernandez, 2015'te SpaceX'te kaynakçı olarak işe başladı ve kendisine 10 bin dolar değerinde şirket hissesi verildi.
  • SpaceX'in halka arzı sonrası Hernandez'in elindeki yaklaşık 6 bin 500 hisse, 1 milyon 46 bin doların üzerinde değere ulaştı.
  • Hernandez, şu anda Blue Origin'de çalışıyor ve kazandığı parayla çocuklarına finansal okuryazarlık öğretiyor.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın CEO'luğunu yürüttüğü uzay ve havacılık şirketi SpaceX'te 2015 yılında kaynakçı olarak işe başlayan Meksikalı göçmen Juan Hernandez, o dönem kendisine verilen 10 bin dolarlık şirket hissesinin halka arz sonrası 1 milyon doları aşmasıyla milyoner oldu.

"SIRADAN BİR İŞ" DİYE BAŞLADI, HAYATI DEĞİŞTİ 

Meksika'dan ABD'ye göç eden ve 2015 yılında bir arkadaşının tavsiyesiyle SpaceX'e başvuran Juan Hernandez, o günleri Amerikan medya kuruluşu CBS News'e anlattı. İşe ilk başladığında SpaceX hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğini ve bunu "sıradan bir sözleşmeli iş" olarak gördüğünü belirten Hernandez'e, işe kabul hediyesi olarak o dönem yaklaşık 10 bin dolar değerinde şirket hissesi tanımlandı.

BİR GECEDE MİLYONER OLDU

Aradan geçen 11 yılın ardından SpaceX'in 75 milyar dolarlık devasa halka arzı, Hernandez'in hayatını tamamen değiştirdi. Yıllar içinde roket fırlatma rampaları ve yapıları üzerinde çalışarak yöneticiliğe kadar yükselen göçmen işçinin elindeki yaklaşık 6 bin 500 SpaceX hissesi, cuma günü piyasa kapanış fiyatı itibarıyla 1 milyon 46 bin doların üzerinde bir değere ulaştı.

Şirketin sıradan işçileri hisselerle ödüllendirmesinin aidiyet duygusunu artırdığını belirten Hernandez, Elon Musk'ın vizyonunu şu sözlerle övdü: "Elon Musk aşçıya, elektrikçiye ve bizim gibi sıradan insanlara hayal bile edemeyecekleri imkanlar sağladı. Çalışanlara hisse verilmesi, herkesin kendisini şirketin gerçek bir parçası gibi hissetmesini sağlıyor."

ŞİMDİ RAKİP ŞİRKETTE ÇALIŞIYOR 

Milyoner olmasına rağmen çalışmayı bırakmayı düşünmediğini ifade eden Juan Hernandez, şu anda havacılık ve uzay sektörünün bir diğer devi olan Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinde kariyerine devam ediyor.

Kazandığı parayla çocuklarına da finansal okuryazarlık ve yatırım yapmayı öğretmeye başladığını belirten milyoner kaynakçı, 16 yaşındaki kızının şimdiden Meta (Facebook) dahil birçok küresel şirkette hisse sahibi olduğunu ve girişimci bir ruhla yetiştiğini gururla aktardı.

Kaynak: Haberler.com
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