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Muharrem İnce: CHP Genel Başkanı, Kurultay Delegeleriyle Değil Üyelerle Seçilmeli

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CHP'li Muharrem İnce, istinafın mutlak butlan kararı sonrası parti içindeki tartışmalara ilişkin açıklama yaparak, genel başkanın kurultay delegeleri yerine üyeler tarafından seçilmesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA)- CHP'li Muharrem İnce, istinafın mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin "CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir. Kurultay delegeleri ile değil, üyelerle genel başkan seçilmelidir" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, partisine yönelik mutlak butlan kararı sonrasında parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnce, "CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir. Kurultay delegeleri ile değil, üyelerle genel başkan seçilmelidi" dedi.

Kaynak: ANKA
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