Kabus 1948'de başladı, şimdi koskoca ülke alarmda! Dışkıları taş duvarı bile deviriyor

"Çılgın solucanlar" olarak bilinen bu canlılar ilk olarak 1948'de Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki Avustralya ornitorenklerini beslemek için Japonya'dan ithal edildi. 2012'de Sandy Kasırgası'nın neden olduğu devrilmiş ağaçlara ve toprağa yayıldılar.

Şu anda 34 ABD eyaletinde tespit edildiler, şimdi kuzeydoğuda hızla yayılıyorlar.

Zıplayan solucanların, onları diğerlerinden ayıran belirgin bir süt beyazı çizgisi vardır.

Bu solucanlar toplu halde 20 cm uzunluğa kadar büyüyebilir ve toprak yüzeyinde sürekli olarak koza üretebilir.

Connecticut Tarımsal Deney İstasyonu Departmanından bir uzman olan Dr. Gale Ridge, "çılgın solucanlar" ve "dünyanın köpekbalıkları" olarak da bilinen zıplayan solucanlar, toprağı kirletir ve sera gazı emisyonlarının yüzde 50'ye kadar artmasına neden olan istikrarı bozduğuna vurgu yaptı.

Dr Ridge, "Bunlar steroidli solucanlar" diye yazdı. Dr Ridge'in raporuna göre, zıplayan solucanlar aslında zıplamazlar, ancak rahatsız edildiğinde şiddetle kırbaçlayabilen güçlü, sert kaslı bir vücut ile hızlı hareket ederler.

Daha çevre dostu solucan türlerinin yerini alırlar ve öğütülmüş taco etine benzeyen kaba, koyu renkli atıklar salgılarlar.

"Tanecikli" atıkları, üst toprağın bileşimini değiştirir, tohum bankalarını ve mantarları yok eder ve bitki ve ağaçların köklerini zayıflatır.

Dr. Ridge, zıplayan solucanların dışkısının New England'daki birkaç taş duvarı bile yıktığını söyledi.

Dr Ridge, "Yerli kırkayaklar ve semenderler, yerde yuva yapan kuşların yanı sıra olumsuz etkileniyor" dedi.

ABD Tarım Bakanlığı tarafından Mayıs ayında yayınlanan bir raporda, toprak uzmanı Mac Callaham şunları yazdı: "Toprak yaşamın temelidir ve zıplayan solucanlar onu değiştirir. Aslında, solucanların o kadar büyük etkileri olabilir ki, etraflarındaki ekosistemleri gerçekten yeniden tasarlayabilirler."

Connecticut Tarımsal Deney İstasyonu, sakinlere sorun çıkaran istilacıları tespit etmek için cep telefonu uygulamalarını kullanmalarını ve onları bir kova sabunlu suda boğmalarını veya çöpe atmadan önce 10 dakika güneşte bekletmelerini tavsiye etti.