Haberler ›› Dünya ›› İsrail'in 500 masumu katlettiği hastanenin son hali! Her kare kahrediyor

İsrail'in 500 masumu katlettiği hastanenin son hali! Her kare kahrediyor

İsrail, dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Binlerce insanın güvenli olduğu gerekçesiyle sığındığı hastanede en az 500 kişi öldürüldü. Yerle bir olan hastane günün ilk saatlerinde görüntülenirken, servis edilen kareler durumun vahametini ortaya koyuyor.