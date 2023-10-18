İsrail'in 500 masumu katlettiği hastanenin son hali! Her kare kahrediyor
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İsrail, dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Binlerce insanın güvenli olduğu gerekçesiyle sığındığı hastanede en az 500 kişi öldürüldü. Yerle bir olan hastane günün ilk saatlerinde görüntülenirken, servis edilen kareler durumun vahametini ortaya koyuyor.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu, hastane ağır hasar görürken bölgedeki vatandaşlar, kullanılabilir durumdaki eşyaları topladı.
İşte katliamın yaşandığı hastanenin son hali: