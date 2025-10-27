Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter
İngiltere Başbakanı Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Erdoğan, Starmer'i Beştepe'de resmi törenle karşılarken, iki liderin en önemli gündem maddesi Eurofighter savaş uçağı alımı olacak. Görüşmeden sonra 40 Eurofighter savaş uçağı alım sürecine ilişkin anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

  • İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
  • Türkiye'nin 40 Eurofighter savaş uçağı alım süreci, zirvenin en önemli gündem maddesi olarak belirlendi.
  • Almanya hükümeti, Türkiye'ye yönelik Eurofighter satışına resmen onay verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i resmi törenle karşıladı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER ANKARA'DA

Starmer'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Starmer'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı. İngiltere Başbakanı Starmer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Starmer, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Krallık bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Starmer, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

İŞTE ZİRVEDE ELE ALINACAK KONULAR

Zirvede kritik konular ele alınacak. İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

EUROFİGHTER ALIMI İÇİN İMZALARIN ATILMASI BEKLENİYOR

Zirvenin en önemli gündem maddesi ise, Türkiye'nin uzun süredir beklediği 40 Eurofighter savaş uçağı alım süreci olacak. Görüşmenin ardından Eurofighter alım sürecine ilişkin anlaşmaya imzaların atılması planlanıyor.

2 EUROFIGHTER JETİ GÖNDERDİ

Ayrıca Middle East Eye'ın (MEE) güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yapılacak görüşmenin ciddiyetini göstermek amacıyla Starmer'ın, Türkiye'ye kendisi gelmeden önce 2 Eurofighter jeti gönderdiği öne sürüldü.

EUEROFIGHTER SÜRECİNDE ALMANYA ONAYI GELMİŞTİ

Türkiye'ye yönelik satışla ilgili olarak Almanya hükümeti de anlaşmaya resmen onay vermişti. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın dahil olduğu Eurofighter konsorsiyumu, Türkiye'nin 40 adet savaş uçağı alımına yönelik görüşmelerin sürdüğünü duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

EUROFIGHTER TYPHOON ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin tedarik sürecine girdiği Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alıyor. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya tarafından geliştirilen bu uçak, çok uluslu savunma iş birliğinin önemli bir ürünü olarak öne çıkıyor. Eurofighter Typhoon projesi, 1990'lı yıllarda başlayan bir Avrupa ortak savunma girişimi. Uçağın üretimi ve geliştirme süreci, üç ana firma tarafından yürütülüyor. Airbus Defence and Space (Almanya & İspanya), BAE Systems (Birleşik Krallık), Leonardo (İtalya) tarafından üretilip geliştiriliyor. Eurofighter Typhoon, yalnızca üretici ülkeler tarafından değil, aynı zamanda pek çok ülke tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu ülkeler arasında; Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Avusturya bulunuyor.

Eurofighter Typhoon, hem hava-hava hem de hava-yer görevleri için tasarlanmış çok rollü bir savaş uçağı. İşte öne çıkan teknik özellikleri:

  • Maksimum Hız: Mach 2 (yaklaşık 2.495 km/s)
  • Menzil: 2.900 km (hava yakıt ikmaliyle daha da artırılabiliyor)
  • Tavan İrtifa: 16.764 metre
  • Motor: 2 × Eurojet EJ200 turbofan
  • Radar: Captor-E AESA radar (yeni nesil modellerde)
  • Havada Yakıt İkmali: Var
  • Silah Sistemleri:
  • Meteor ve AIM-120 AMRAAM gibi kısa ve orta menzilli hava-hava füzeleri
  • Seyir füzeleri ve hassas güdümlü bombalar
  • 27 mm Mauser BK-27 top

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

STARMER'DAN TUSAŞ'A ZİYARET

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Starmer'in, Mürted Hava Meydan Komutanlığındaki karşılama töreni sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile TUSAŞ'a geçerek, KAAN hakkında bilgi aldığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

Paylaşımda, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth'in de bulunduğu ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

ANITKABİR'İ DE ZİYARET ETTİ

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Anıtkabir'i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Starmer, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Starmer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

Starmer, deftere şunları yazdı: "Modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak bir onurdur. İngiltere ve Türkiye, güçlü müttefikler ve güvenilir dostlar olarak derin ve kalıcı bağlara sahiptir. Bu bağlar, önümüzdeki yıllarda işbirliğimizi güçlendirdikçe daha da büyüyecek."

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

Anı defterini imzaladıktan sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen Starmer'e ziyareti sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey eşlik etti.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
Yorumlar (8)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

uçakların alınması konusunda eleştiri yapmayacağım onu kim yaparsa yapsın ama milleti enayi yerine koyup kaanı yaptık uçmak üzere diyorlardı daha motoru yapılmamış algı yaratmak için yalan söyleniyor halbuki yerli uçak imalatı ne durumda dürüstçe açıklansa yapılanlardan kuşku duyulmazdı

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınihat keser:

Uçmak uzere diyen olmadi,2030 gibi diyen oldu ,aradaki sure zarfinda ihtiyaclari karsilamak için alım yapiliyor

yanıt7
yanıt8
Haber YorumlarıŞahin:

ucak üretimi çalıştır bakım motoru bintur at bakım demeyle olmuyor zaman ister

yanıt2
yanıt5
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Bu satışın Özgür Özel sayesinde olduğunu hatırlatmama gerek var mı ? Yaaani , unuttuysanız hatırlatayım dedim .

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

aha bunu da gördük haberler com sahibi bu gece sevincinden uyuyamaz

yanıt5
yanıt1
