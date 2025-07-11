Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte o anlar

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte o anlar
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Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte o anlar
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Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir adım atıldı. Terör örgütü PKK'ya ait 30 kişilik ilk grup silahlarını yaktı. Casene Mağarası'nda gerçekleşen sembolik silah bırakma töreninden anbean görüntüler geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gün yaşanıyor. Terör örgütü Pkk, temsili silah bırakma töreni kapsamında silahlarını yaktı. İkinci 30 kişilik terörist grubu ise önümüzdeki günlerde silah bırakacak.

Terör örgütü PKK mensubu grup, Irak'ın Süleymaniye kenti yolu üzerinde bulunan Casena Dağı eteklerinde belirlenen alana geldi. PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Bese Hozat'ın da bulunduğu 15'i kadın, 15'i erkek 30 terör örgütü üyesi, tek tek silahlarını kazan şeklindeki metalin içine bıraktı. Daha sonra silahlar ateşe verilip, imha edildi. Silahların imha edildiği alanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, bir helikopter havadan alanın etrafında sürekli tarama yaptı.

IRAK HÜKÜMETİ GÖZLEMCİ OLARAK YER ALDI

Burada, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti milletvekilleri, bazı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de hazır bulundu. Teröristlerin silah bıraktığı programı basın mensupları da takip etti. Alanda Irak hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi temsilcileri de gözlemci olarak yer aldı.

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

"ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA CEVAP OLARAK BURAYA GELDİK"

Silahları imha eden PKK'lı gruptan açıklama da geldi. Yapılan açıklamada, "Demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ivme kazandırmak üzere oluşan Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak; burada bulunan ve tarihi demokratik eylemimize tanıklık eden herkesi saygıyla selamlıyoruz. Abdullah Öcalan'ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak buraya geldik. Gelişimiz aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir." denildi.

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

"SİLAHLARIMIZI ÖZGÜR İRADEMİZLE İMHA EDİYORUZ"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz. Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Ortadoğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz.

Abdullah Öcalan'ın "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadesine yürekten katılıyor ve bu tarihi ilkenin gereğini yerine getiriyor olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz."

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

SÜRECİN TAMAMLANMASI 3-4 AYI BULACAK

Süreç 3-4 ayda tamamlanacak, MİT ve TSK'nın takibinde olacak. Silah bırakmanın her safhası takip edilip, kayda alınacak. PKK'nın da içinde bulunduğu örgütün çatı yapılanması KCK tarafından, törenin yapılacağı yerin yakınında, törenden sonra video kayıtlarının yayımlanacağı bir ekran kurulacağı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, MİT ve TSK zaten bu etkinliğin 'şova' dönüştürülmesi ve provokasyon ihtimaline karşı gerekli tedbirleri alıyordu. DEM Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği öğrenildi.

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

TÖRENE 250 GÖZLEMCİ KATILDI

Aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) yetkilileri, uluslararası delegasyon üyelerinin de bulunduğu 250 kişilik gözlemci heyetin gözetiminde bir grup terör örgütü mensubu silahlarını bıraktı. Silahların imha edildiği öğrenildi.

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

HAVADA VE KARADA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Terör örgütü PKK mensuplarının silah bıraktığı Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası bölgesinde YNK peşmergelerinin olağanüstü güvenlik önlemi aldıkları gözlendi. Mağaraya giden yolda zırhlı araçlarla önlem alan peşmergeler, gazetecilerin alana girmesini engelledi. Törenin yapıldığı Casene Mağaraları bölgesinde havada helikopterlerle güvenlik önlemleri alındı.

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte ilk görüntüler

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (64)

Haber Yorumlarıfahri üstündağ:

kandırmaca işler hiç samimi gelmiyor

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Yorum Beğenme223
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Haber YorumlarıBARIS:

oyunun içinde oyun mu?

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Haber YorumlarıSefs:

HİC İNANDİRİCİ GELMİYOR,OYUN İCİNDE OYUN VAR, ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN...

Yorum Beğen440
Yorum Beğenme152
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Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah hayırlı uğurlu olsun inşallah allaha şükürler olsun inşallah ??

Yorum Beğen382
Yorum Beğenme95
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Haber YorumlarıKamile Soyteki:

birbirlerini dike dike çoğalmışlar bit gibi

Yorum Beğen242
Yorum Beğenme164
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