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Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı

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Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı
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Sarıyer’de sağanak nedeniyle bulunduğu stüdyoda mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir, ekipler tarafından botla tahliye edildi.

Sarıyer'de sağanak nedeniyle bulunduğu stüdyoda mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir, ekipler tarafından botla tahliye edildi.

Sarıyer, Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle stüdyo ve çevresini su bastı. Oyuncu Demet Özdemir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı. 

BOTLA KURTARILDILAR

Bölgede AFAD, UMKE, İstanbul İtfaiyesi, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri kurtarma çalışması yürüttü.

Çalışmalar sırasında bota alınan Özdemir, suyla kaplanan bölgeden tahliye edildi. Özdemir'in bottan inmesine ekipler, yardım etti. Diğer kişilerin de ekiplerin desteğiyle bottan indirildiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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